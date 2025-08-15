Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA!

STF encerra suposta instabilidade política em Eunápolis

Com a decisão de Dias Toffoli, ficam mantidos os direitos políticos de Robério Oliveira

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 14:59 h | Atualizada em 15/08/2025 - 18:21
Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão
Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão -

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), encerrou uma batalha envolvendo o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira (PSD), que segundo rumores estaria com o cargo ameaçado pela Justiça Federal daquela cidade. Em decisão tomada na noite da última quinta-feira, 14, Toffoli julgou procedente uma reclamação constitucional apresentada pela defesa do prefeito e cassou as determinações do Juiz Federal Pablo Baldiviedo, que desde 2022 tentava restringir os direitos políticos do gestor.

Em sua decisão, o relator, que tinha inicialmente negado o pedido, reconsiderou seu posicionamento após um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, que já tem posicionamento firme sobre a impossibilidade de condenação por ato de improbidade culposo. A sentença, agora extirpada, havia condenado José Robério por negligência (espécie de culpa) no abastecimento de um trio elétrico, importando em um prejuízo de menos de R$ 2 mil reais, em números de 2006 e que foi ressarcido pelo secretário de transportes da época.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo petição a que A Tarde teve acesso, a defesa é conduzida pelo escritório de Rodrigo Mudrovisch, jurista da Corte Interamericana de Direitos Humanos e advogado de dezenas de deputados, governadores e importantes grupos empresariais como o BTG, do banqueiro André Esteves, Cosan, de Rubens Ometto e Odebrecht, dentre outros. O mesmo Rodrigo Mudrovisch atualmente patrocina, no STF, um recurso da coligação da deputada Cláudia Oliveira (PSD) contra o prefeito de Porto Seguro, que estaria exercendo ilegalmente o cargo por ter sido diplomado três vezes consecutivas como prefeito, ora de Belmonte ora da cidade vizinha.

Leia Também:

Flávio Dino prevê impacto positivo da reforma tributária para economia
Muniz defende implantação de parque público em terreno da Graça
Rui Costa destaca alinhamento estratégico no setor produtivo durante Bahia Export

Além dessa ilegalidade, a qual a Ministra Carmen Lúcia enquadrou como um “desaforo constitucional”, outro argumento sustentado é que existiu flagrante manutenção de um mesmo grupo familiar em duas prefeituras, algo vedado pela Constituição, além de fraude em virtude das sucessivas mudanças de domicílio eleitoral.

Com a decisão de Dias Toffoli, ficam mantidos os direitos políticos de Robério Oliveira, afastando qualquer ameaça de perda ou afastamento da prefeitura. Com relação ao caso de Jânio Natal, o STF deverá apreciar o tema antes do final do ano. Especialistas ouvidos por A Tarde afirmam que as chances de permanência são pequenas e que novas eleições devem ser convocadas em Porto Seguro.

Leia aqui a decisão do STF

Download
Decisão do STF 0,00kb

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil eunápolis STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Direitos políticos de Robério Oliveira foram mantidos após decisão
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x