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FIM DO RECESSO

STF retoma trabalhos nesta segunda com pauta polêmica

Também há expectativa de que outras iniciativas possam avançar na Corte

Edvaldo Sales
Por
Também há expectativa de que outras duas iniciativas possam avançar na Corte
Também há expectativa de que outras duas iniciativas possam avançar na Corte - Foto: Divulgação | STF
Eleições 2026

Após o recesso de julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma as atividades nesta segunda-feira, 3, com a previsão de julgamentos polêmicos em agosto.

Há também expectativa de novos desdobramentos de investigações do Banco Master, do escândalo do (Instituto Nacional do Seguro Social) INSS e das emendas parlamentares.

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Outro assunto que deve ganhar destaque na Corte é a promessa de avanço na discussão de um Código de Ética para os ministros. No entanto, este tema deve ser aprofundado após as eleições de outubro, segundo o g1.

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Reabertura

O presidente da Corte, Edson Fachin, deve fazer um discurso na sessão de reabertura dos trabalhos na tarde desta segunda e alguns temas já podem ser analisados, como ações que discutem a restrição de isenção tributária para pessoas com deficiência (PCD).

Além disso, estão em pauta a aplicação da Lei Maria da Penha a agressores fora do círculo familiar ou afetivo e a extensão da proibição de nepotismo a cargos políticos.

Em agosto, o STF pode julgar:

  • a definição do modelo de escolha do governador para mandato-tampão no Rio de Janeiro, se por voto popular ou pela Assembleia do Estado;
  • mineração em terras indígenas;
  • participação de capital estrangeiro em plataformas digitais;
  • proibição da exploração de jogos de azar;
  • moratória da soja;
  • validade de lei de Minas Gerais que restringe o fretamento de ônibus por aplicativos para transporte de passageiros;
  • relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais, a chamada uberização.

Lei da Dosimetria

O STF também pode marcar o julgamento das ações que questionam a Lei da Dosimetria, que prevê redução de penas para condenados pelos atos golpistas em 2023 e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mudanças na Lei da Ficha Limpa, que alteraram a contagem do tempo em que uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições — a chamada inelegibilidade — , também estão pendentes de análise.

Código de Ética e reforma do Judiciário

Também há expectativa de que outras duas iniciativas de Fachin possam avançar: o código de Ética para ministros do Supremo e a reforma do Judiciário, que tem sido chamada de modernização do sistema de Justiça.

Vale destacar que o código ainda enfrenta resistências em uma ala do Supremo. A relatora da proposta é a ministra Cármen Lúcia.

O objetivo é construir algum tipo de consenso sobre as medidas que podem compor as regras para ampliar a transparência, como divulgação de participação de eventos públicos e privados e medidas contra conflitos de interesse.

O Supremo também espera concluir até o fim do ano a proposta de reforma do Judiciário, que vem sendo discutida por um grupo de 19 juristas, magistrados e acadêmicos.

A ideia é modernizar o sistema de Justiça, garantindo a transformação digital e enfrentando a lentidão dos processos, o excesso de recursos e regiões sem acesso à Justiça, e ainda o uso da inteligência artificial. A última reforma do Judiciário ocorreu em 2004.

Ainda de acordo com o g1, ministros do STF afirmam também, de forma reservada, que há expectativa de que a Corte possa ser provocada para discutir eventuais decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as eleições, como casos que envolvam desinformação e uso de inteligência artificial.

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STF supremo tribunal federal

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