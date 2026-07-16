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POLÍTICA

Tarifaço de Trump divide opiniões entre bolsonaristas baianos

Deputados Capitão Alden e Leandro de Jesus, ambos do PL, se manifestaram ao portal A TARDE

Yuri Abreu
Por
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA - Foto: Divulgação | White House

Os deputados bolsonaristas Capitão Alden (federal) e Leandro de Jesus (estadual), ambos do PL, divergiram sobre o novo tarifaço de 25% a ser aplicado pelo governo dos EUA sobre produtos brasileiros — a medida foi oficializada na quarta-feira, 15.

No entanto, em contato com o portal A TARDE, os dois parlamentares criticaram a política externa do governo Lula (PT), apontando que a atuação do Planalto tem sido decisiva para que o governo Trump adote retaliações.

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Deputado federal Capitão Alden (PL-BA)
Deputado federal Capitão Alden (PL-BA) - Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

"Não concordo com a tarifação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros", afirmou Capitão Alden.

"Infelizmente, o Brasil acaba pagando um preço elevado por uma política externa marcada por sucessivos desgastes diplomáticos e declarações que, em vez de fortalecer a posição do país, ampliam tensões desnecessárias. Às vésperas da decisão americana, afirmou que as próteses dentárias fornecidas pelo SUS eram melhores que a 'dentadura do Trump'. Em um momento que exigia responsabilidade, equilíbrio e capacidade de diálogo, optou por uma provocação. É essa a postura que se espera de um chefe de Estado?", questionou o congressista.

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Brasil paga preço alto, diz Leandro

Leandro de Jesus, por sua vez, ao comentar a decisão do governo dos EUA, pontuou que a medida é "uma consequência da irresponsabilidade do governo Lula, que joga sujo, que não tem transparência e que não quer um diálogo real com a economia americana, com o governo americano".

Deputado estadual Leandro de Jesus (PL)
Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) - Foto: Vaner Casaes/Alba

"O Brasil está pagando um alto preço por conta desse tarifaço Lula. Os brasileiros vão pagar esse alto preço. É importante destacar que esse diálogo com os Estados Unidos, essa parceria, é importante para o povo brasileiro. Agora, a gente torce e luta pela mudança que precisamos no Brasil, e esta mudança está a caminho, elegendo o Flávio Bolsonaro presidente para que possamos reconstruir esta ponte de bons relacionamentos com os Estados Unidos", afirmou o deputado da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 16, por meio de nota, que repudia o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e anunciou que acionará os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade diante dos impactos econômicos da medida.

"O governo brasileiro repudia a decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos relativa à imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade", diz trecho da nota.

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Capitão Alden Donald Trump Leandro de Jesus tarifaço

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