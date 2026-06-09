TCE e IRDEB firmam parceria para ampliar transparência na radiodifusão

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) oficializaram, na manhã desta terça-feira, 9, um Acordo de Cooperação Técnica. Firmada no gabinete da presidência da Corte de Contas, a parceria tem como objetivo central a produção, adaptação, difusão e veiculação de conteúdos institucionais, educativos e informativos.

A iniciativa busca ampliar a transparência pública, fortalecer o controle social, promover a educação cidadã e dar maior visibilidade à atuação do controle externo no estado.

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O termo foi assinado pelo presidente do TCE/BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, e pelo diretor-geral do IRDEB, Flávio Gonçalves. O ato contou com a presença dos conselheiros João Bonfim, Marcus Presidio, Otto Alencar Filho, Josias Gomes e Inaldo Araújo, além do gerente de Comunicação do TCE/BA, Marcos Navarro, e do gerente de Marketing do IRDEB, Gustavo Pinho.

Durante a reunião, os gestores e conselheiros discutiram as pautas e a grade de programação dos canais do instituto, a relevância dos programas educativos veiculados e a capilaridade da transmissão, que alcança diversos municípios baianos.



O IRDEB é uma instituição pública responsável pela gestão da TVE, Rádio Educadora FM, Cineteatro 2 de Julho, TV Educa Bahia e do projeto SACADA, oferecendo conteúdos qualificados voltados para informar, educar e entreter a população.

Para o presidente do TCE/BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, a cooperação representa um avanço democrático significativo nas ações de comunicação do Tribunal.

Essa parceria entre o Tribunal de Contas e o IRDEB vai oportunizar levarmos ao conhecimento da sociedade baiana, através dos meios de comunicação, as principais atividades do exercício do controle. É uma forma de transparência ativa em nome da cidadania do nosso estado Gildásio Penedo Filho

O diretor-geral do IRDEB, Flávio Gonçalves, ressaltou o papel dos veículos públicos em aproximar as instituições de controle do cotidiano da população.

“O cidadão baiano tem o direito de saber como funciona o acompanhamento das contas públicas, pois é o dinheiro do cidadão que está sendo fiscalizado pelo Tribunal. Nós somos uma rádio pública, uma televisão pública e, a partir de agora, vamos levar informações para que as pessoas possam acompanhar semanalmente o que acontece aqui”, disse.

Sala de mídias

Logo após a assinatura do acordo, a comitiva participou da inauguração da nova Sala de Mídias do TCE/BA. O espaço foi projetado com estrutura técnica adequada para que a Assessoria de Comunicação (Ascom) da Corte de Contas possa desenvolver novos produtos midiáticos direcionados à sociedade, como podcasts, entrevistas e gravações institucionais. Será neste novo estúdio que os conteúdos distribuídos em parceria com o IRDEB serão produzidos.

Encerrando a agenda da manhã, os representantes do IRDEB também visitaram as instalações da Ascom do TCE/BA, onde puderam conhecer de perto a equipe de profissionais e a rotina de trabalho do Tribunal.