Tecnologia e rigor técnico garantem 50 toneladas de batata na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A agricultura de precisão e a resiliência no campo ganham destaque quando olhamos para a dinâmica de produção em regiões de altitude elevada. Na Fazenda Progresso, referência no agronegócio, o trabalho não termina quando as máquinas deixam o campo.

Cada etapa do processo produtivo é rigorosamente planejada para garantir que o alimento chegue com excelência ao consumidor final.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​De acordo com Danilo Borré, sócio-proprietário da fazenda, o ciclo pós-colheita é determinante para o sucesso comercial da lavoura de batata.

​"Após a colheita da batata, vem o beneficiamento, onde se faz a lavagem, a classificação por tamanho e, após esses processos, vai para o carregamento, que é o destino final da produção", detalha Borré.

Desafios climáticos

​No aspecto quantitativo, o desempenho das lavouras demonstra a eficiência do manejo adotado na propriedade.

Borré aponta que a produtividade média gira em torno de 50 toneladas por hectare, um patamar competitivo que reflete o investimento em tecnologia e rigor técnico.

​No entanto, cultivar em áreas de chapada, reserva desafios peculiares, sobretudo durante os meses mais quentes do ano.

O empresário explica que a região possui características geográficas únicas que tornam o período estival um verdadeiro teste para os agricultores.

​"Estamos em uma região de Chapada que é uma das únicas do Brasil a ter maior dificuldade de produzir no verão. Isso pode ocasionar mais problemas de produtividade e qualidade dos cultivos, tanto na batata quanto no café, que também é produzido na propriedade", ressalta Borré.

​Tecnologia e superação no campo

​A sensibilidade dos cultivos de verão exige dos produtores locais um monitoramento constante do clima, uso de cultivares adaptadas e estratégias avançadas de manejo de solo e irrigação.

Seja na cafeicultura ou na olericultura, o compromisso com a qualidade permanece o mesmo, provando que a superação das adversidades climáticas é parte rotineira da agricultura de alta performance na Chapada.