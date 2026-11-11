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AGRICULTURA DE ALTITUDE

Tecnologia e rigor técnico garantem 50 toneladas de batata na Bahia

Características geográficas da Chapada tornam período de estiagem um teste severo para as lavouras

Rodrigo Tardio
Por
Desempenho das lavouras demonstra eficiência do manejo adotado na propriedade.
Desempenho das lavouras demonstra eficiência do manejo adotado na propriedade. - Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE
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A agricultura de precisão e a resiliência no campo ganham destaque quando olhamos para a dinâmica de produção em regiões de altitude elevada. Na Fazenda Progresso, referência no agronegócio, o trabalho não termina quando as máquinas deixam o campo.

Cada etapa do processo produtivo é rigorosamente planejada para garantir que o alimento chegue com excelência ao consumidor final.

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​De acordo com Danilo Borré, sócio-proprietário da fazenda, o ciclo pós-colheita é determinante para o sucesso comercial da lavoura de batata.

​"Após a colheita da batata, vem o beneficiamento, onde se faz a lavagem, a classificação por tamanho e, após esses processos, vai para o carregamento, que é o destino final da produção", detalha Borré.

Desafios climáticos

​No aspecto quantitativo, o desempenho das lavouras demonstra a eficiência do manejo adotado na propriedade.

Borré aponta que a produtividade média gira em torno de 50 toneladas por hectare, um patamar competitivo que reflete o investimento em tecnologia e rigor técnico.

​No entanto, cultivar em áreas de chapada, reserva desafios peculiares, sobretudo durante os meses mais quentes do ano.

O empresário explica que a região possui características geográficas únicas que tornam o período estival um verdadeiro teste para os agricultores.

​"Estamos em uma região de Chapada que é uma das únicas do Brasil a ter maior dificuldade de produzir no verão. Isso pode ocasionar mais problemas de produtividade e qualidade dos cultivos, tanto na batata quanto no café, que também é produzido na propriedade", ressalta Borré.

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​Tecnologia e superação no campo

​A sensibilidade dos cultivos de verão exige dos produtores locais um monitoramento constante do clima, uso de cultivares adaptadas e estratégias avançadas de manejo de solo e irrigação.

Seja na cafeicultura ou na olericultura, o compromisso com a qualidade permanece o mesmo, provando que a superação das adversidades climáticas é parte rotineira da agricultura de alta performance na Chapada.

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Tags

Cultivo da batata produtividade agrícola tecnologia no agronegócio

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