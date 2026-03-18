Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INÍCIO DOS TRABALHOS

Tensão e embate marcam estreia de Erika Hilton na Comissão da Mulher

Reunião precisou ser interrompida algumas vezes por causa das

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/03/2026 - 17:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. -

Erika Hilton (PSOL-SP) fez sua estreia na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 18, em uma reunião marcada por tensão e embates com parlamentares da oposição.

Em seu primeiro ato, a psolista retirou da pauta alguns requerimentos apresentados por integrantes do colegiado por “critérios técnicos”, o que desencadeou uma sequência de críticas e trocas de acusações.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os pedidos barrados estava uma moção de repúdio contra falas da própria presidente da comissão, proposta apoiada por deputadas que se posicionaram contra sua eleição na semana passada. As informações são do jornal O Globo.

Outro requerimento excluído previa uma moção de apoio ao apresentador Ratinho, após declarações feitas por ele. Na ocasião, ele questionou a eleição de Hilton e afirmou que, em sua visão, “para ser mulher tem que ter útero e menstruar”.

Diante das críticas, Erika Hilton afirmou que a exclusão dos requerimentos não teve relação com o conteúdo das propostas, mas sim com inadequações regimentais. Segundo ela, não houve análise de mérito. Ainda assim, a decisão foi contestada em plenário.

Diante dos embates, a deputada Simone Marquetto (MDB-SP) chegou a sugerir que a sessão fosse suspensa, mas Erika rejeitou a ideia, defendendo que o restante da reunião transcorresse de forma pacífica.

Mesmo depois da tentativa de pacificar o debate, as discussões continuaram e a reunião foi suspensa por alguns minutos para que os integrantes da comissão pudessem definir pautas de consenso e seguir a sessão.

Leia Também:

Ratinho afronta Erika Hilton novamente após processo: "Não vou mudar"
Ratinho fora do SBT? O que vai acontecer após polêmica com Erika Hilton
Programa de Ratinho pode sair do ar após ataque contra Erika Hilton

Votação conturbada

Erika Hilton foi eleita como presidente da comissão na semana passada, em uma votação polêmica. Ela só conseguiu a maioria dos votos no segundo turno. Na primeira rodada de votação, 12 parlamentares votaram em branco, contra dez votos recebidos pela deputada.

A bancada de oposição, representada pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ), tentou derrubar a eleição de Erika, tentando evitar um segundo turno, mas a ausência de novas candidaturas cacifou a parlamentar do Psol.

Segundo a nova presidente da Comissão, o bloco deverá priorizar temas como a violência patriarcal e a misoginia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Câmara dos Deputados Erika Hilton

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Erika Hilton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x