Trump anuncia força-tarefa para IA e promete nomear como “czar da IA"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 19, a criação de uma “força de IA” para acompanhar questões relacionadas à inteligência artificial no país.



Ele também afirmou que pretende nomear, em breve, um “czar da IA” para coordenar os esforços do governo na área.

O anúncio foi feito por Trump em uma publicação na rede social Truth Social. Segundo o presidente, a nova estrutura será criada em um futuro próximo. As pessoas interessadas poderão se candidatar ao cargo de czar e escreveu que apenas indivíduos com “QI elevado” deveriam se candidatar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trump diz que não pretende frear avanço da IA

Na publicação, Trump afirmou que os Estados Unidos não devem impedir ou limitar o crescimento da indústria de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, disse que o governo deverá acompanhar possíveis irregularidades utilizando mecanismos já existentes nos sistemas de Justiça criminal e civil.

A declaração ocorre em meio ao aumento do debate sobre segurança e regulamentação da inteligência artificial.



rump vem rejeitando pedidos por novas regras federais mais amplas para o setor e defende que os Estados Unidos mantenham o ritmo de desenvolvimento da tecnologia.





Disputa tecnológica com a China

A inteligência artificial também deve estar entre os temas discutidos nas próximas conversas entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Estados Unidos e China consideram o desenvolvimento da tecnologia estratégico para suas economias e capacidades militares, enquanto permanecem divergências sobre acesso a chips avançados, transferência de tecnologia e regras para o setor.

Até o momento, Trump não apresentou detalhes sobre como a “Força de IA” será estruturada, quais serão suas atribuições ou qual autoridade terá sobre o setor.