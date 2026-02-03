ELEIÇÕES 2026
TSE impõe novas proibições e cria 10 mandamentos para juízes
Presidente do TSE vai apresentar lista com regras de conduta a juízes eleitorais
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, vai apresentar, na próxima semana, uma lista com dez regras de conduta aos juízes eleitorais.
As recomendações incluem a obrigatoriedade de divulgação das agendas de audiências com advogados, candidatas e candidatos; partidos políticos ou outros interessados, independentemente de os encontros ocorrerem dentro ou fora do ambiente institucional.
Proibições
As orientações vedam ainda o comparecimento dos juízes a eventos públicos ou privados em que, durante o ano eleitoral, haja confraternização com candidatas ou candidatos, representantes de campanha ou interessados diretos no pleito.
Leia Também:
Os juízes eleitorais estão proibidos de manifestar as escolhas políticas pessoais nas redes sociais e também não podem aceitar ofertas, presentes ou favores que possam colocar em dúvida sua independência.
Legitimidade e confiança
Segundo a ministra, as medidas devem adotadas para assegurar um comportamento "legítimo, confiável e transparente" dos magistrados. Ela pontuou que a publicidade dos atos judiciais e administrativos é uma exigência republicana e condição para preservar a confiança da sociedade nas instituições.
A ministra Cármen Lúcia anunciou as novas diretrizes éticas na abertura do Ano Judiciário da Corte Eleitoral, na segunda-feira, 2. Ela será a relatora do Código de Conduta e Ética do Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes