Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO RECESSO

Ano Judiciário começa no TSE com foco em eleições e fake news

Presidente da Corte, Cármen Lúcia, conduz sessão nesta segunda, 2

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/02/2026 - 6:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia
Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza nesta segunda-feira, 2, a partir das 18h, a sessão extraordinária de abertura do Ano Judiciário de 2026. A convocação foi feita pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

A sessão terá caráter solene, mas não será apenas protocolar. Nove processos estão previstos para julgamento, envolvendo temas como condutas vedadas a agentes públicos, prestação de contas de candidatos e propaganda política, incluindo casos relacionados à disseminação de notícias falsas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o recesso forense, que ocorreu de 20 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, os prazos dos processos em tramitação no Tribunal ficaram suspensos.

Com isso, os prazos que começariam ou terminariam nesse período foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil após o recesso.

Leia Também:

Eleições: TSE vai gastar R$ 2 milhões com caixas de papelão
TSE vai ter comando indicado por Bolsonaro nas eleições de 2026
TSE aprova criação da federação entre Solidariedade e PRD
TSE autoriza Partido da Mulher Brasileira a mudar de nome

Ano eleitoral

A abertura do Ano Judiciário acontece em meio ao início da preparação institucional do TSE para as eleições de 2026.

Já nesta semana, o tribunal deve intensificar os debates sobre as regras que vão reger o próximo pleito. Entre terça-feira, 3, e quinta-feira, 5, estão previstas audiências públicas para receber sugestões sobre as resoluções eleitorais.

Sessões ordinárias

O Plenário do TSE retoma as sessões ordinárias administrativas e jurisdicionais de julgamento às terças-feiras, a partir das 19h, e às quintas-feiras, às 10h, no edifício-sede do Tribunal, em Brasília.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ano Judiciário Cármen Lúcia eleições 2026 fake news TSE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x