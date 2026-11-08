Valor de novo piso do INSS é projetado para 2027

Siga o A TARDE no Google

​O planejamento financeiro para o próximo ano começa a desenhar o cenário econômico dos segurados da Previdência Social.

Com base nas diretrizes enviadas ao Congresso Nacional pelo Executivo, a projeção oficial aponta que o piso dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve alcançar R$ 1.741 a partir de janeiro de 2027.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Como o menor valor pago pela autarquia é estritamente atrelado ao salário mínimo nacional, qualquer movimentação no piso salarial do país repercute diretamente nos repasses previdenciários e assistenciais — a exemplo de aposentadorias, pensões e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

​Impacto no bolso dos segurados

​Se a estimativa oficial se confirmar no texto final aprovado, o novo patamar vai representar um acréscimo nominal de R$ 120 em relação aos R$ 1.621 vigentes em 2026, o que corresponde a uma variação de aproximadamente 7,4%.

​A composição desse cálculo preliminar engloba expectativas macroeconômicas fundamentadas em parâmetros oficiais, como a projeção do Índice Nacional de Preços alinhado ao período de referência e as regras de ganho real previstas na política de valorização do salário mínimo.

​Todos os beneficiários que recebem o piso nacional, além de modalidades como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) vinculadas ao salário mínimo.

​Os segurados que recebem valores superiores ao salário mínimo não seguem a mesma regra de reajuste automático pelo ganho real do piso, tendo suas correções atreladas integralmente à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços al ao Consumidor) acumulada no período.

Projeção técnica x valor oficial

​Especialistas econômicos ponderam que os números apresentados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) funcionam como parâmetros preliminares e uma ferramenta de estimativa de despesas públicas, e não como uma regra definitiva.

​O valor exato que vai começar a ser depositado nas contas dos aposentados e pensionistas no final de janeiro de 2027 só vai ser sacramentado após a consolidação oficial dos índices inflacionários acumulados e a sanção do orçamento definitivo pelo Legislativo.

Até lá, os segurados devem utilizar a quantia projetada apenas como base orientadora para o planejamento financeiro doméstico.