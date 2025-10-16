POLÍTICA
Vereador congratula A TARDE pelos 113 anos e destaca pioneirismo no “jornalismo moderno”
Daniel Alves apresentou moção na Câmara Municipal de Salvador
Por Redação
O vereador Daniel Alves (PSDB) apresentou uma moção de congratulações na Câmara Municipal de Salvador prestando homenagens ao Grupo A TARDE pela celebração de seus 113 anos de fundação, comemorado na quarta-feira, 15.
O texto destaca a importância histórica do Grupo, fundado por Ernesto Simões Filho, como um marco na comunicação baiana e ressalta que o A TARDE, fundado em 1912, se tornou um marco do "jornalismo moderno" na Bahia.
O vereador detalhou as inovações gráficas que definiram a história do jornal: "As inovações já foram percebidas na edição de lançamento, que trazia, na primeira das quatro páginas, títulos com letras grossas e subtítulos explicativos. Essas mudanças gráficas eram inovadoras, especialmente na diferenciação entre textos jornalísticos e publicitários, pois a mistura de ambos marcava os jornais do período."
O parlamentar afirma, de forma contundente, que A TARDE "alterou a forma como os baianos viram as transformações tecnológicas do século 21", reconhecendo o legado de Ernesto Simões Filho, citando a produção de seu primeiro jornal, O Carrasco, antes de fundar o A TARDE.
