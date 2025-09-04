Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid, protagonizou momento cômico durante julgamento. - Foto: Gustavo Moreno / STF

O julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que teve início nesta semana não foi marcado apenas pela rigidez dos discursos das partes. Houve também descontração.

Um momento cômico foi protagonizado por Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, na terça-feira, 2. Antes de iniciar sua defesa do réu durante julgamento no STF ele arrancou risos no momento em que se manifestou sobre o ministro Luiz Fux.

“Ministro Luiz Fux: sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. É uma honra muito grande, uma satisfação imensa”, disse Bitencourt, provocando risadas de ministros e parte da plateia.

O ministro Flávio Dino reagiu ao elogio feito ao colega e pediu o mesmo tratamento: “Quero dizer que não aceito nada menos do que isso”, brincou o magistrado.

Negativa de coação

A defesa de Mauro Cid tentou desqualificar as acusações de sonegação de informações durante a delação e de coação que teria ocorrido nas realização de oitivas, tese que ganhou força após vazamento de áudios do delator na revista Veja. O defensor citou a versão do seu cliente.