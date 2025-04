VÍDEO: Bolsonaro surpreende em hospital ao lado de Michelle

Bolsonaro caminhando em unidade de saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 15, para mostrar a sua evolução, dois dias após a cirurgia para correção de complicações abdominais, que durou 12 horas.

Na gravação, o rival do presidente Lula (PT) aparece caminhando sem muletas ao lado da sua mulher, Michelle Bolsonaro, em quem apoia o braço direito, para passear pelos corredores da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília.

Veja momento

A equipe médica divulgou um boletim sobre a saúde do ex-mandatário nesta manhã. De acordo com o documento, Bolsonaro está estável, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências.

O ex-presidente ainda deve se submeter a fisioterapias motora, com deambulação (pequenas caminhadas), e respiratória.

Esta é a segunda aparição da ex-primeira-dama ao lado do marido. Mais cedo, o ex-presidente postou um vídeo em que ela surge massageando os pés do político.

Assista

Relembre cirurgia

Após 12 horas de duração, a cirurgia do ex-presidente terminou na noite de domingo, 13. O procedimento chamado laparotomia, iniciado na manhã de sábado, 12, e realizado para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, no Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira, 11, após passar mal em um evento partidário no interior do Rio Grande do Norte. Ainda devido às múltiplas intervenções cirúrgicas realizadas desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, ele foi diagnosticado com suboclusão intestinal, obstrução parcial do intestino que dificulta a passagem de gases e fezes.

O ex-presidente recebeu atendimento inicial em Santa Cruz (RN), foi transferido para Natal e, posteriormente, levado a Brasília em uma UTI aérea.