Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Um artefato explosivo atingiu a cabeça de uma deputada de Honduras na tarde de quinta-feira, 8, enquanto ela concedia uma entrevista coletiva nos arredores do Congresso Nacional, em Tegucigalpa. O momento foi registrado em vídeo.

A deputada de oposição Gladis Aurora López ficou ferida e precisou de atendimento médico. Após o ataque, ela relatou dores intensas, tontura, problemas auditivos e dificuldade para enxergar.

O Partido Nacional, de centro-direita, afirmou que o artefato teria sido lançado por integrantes do partido governista Liberdade e Refundação (Libre).

O episódio ocorreu durante protestos em frente ao Congresso, após a convocação de uma sessão para discutir a recontagem dos votos das eleições gerais.

O resultado do pleito foi divulgado em 24 de dezembro e apontou a vitória do candidato conservador Nasry Asfura, do Partido Nacional.

Honduras foi às urnas em 30 de novembro, em uma eleição marcada por disputa acirrada e semanas de atraso na divulgação do resultado oficial. O pleito também teve influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apoiou a candidatura de Asfura.

De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Asfura obteve 40,3% dos votos, contra 39,5% do candidato do Partido Liberal, Salvador Nasralla.