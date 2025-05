VÍDEO: Internado, Bolsonaro convoca novo ato pró-anistia

Vídeo da convocação foi publicado nas redes sociais - Foto: Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado há quase duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital DF Star, em Brasília, convocou um ato em defesa da anistia dos presos pelos atos do 8 de Janeiro de 2023.

O ato, de acordo com a gravação, será realizado na capital federal, no dia 7 de maio, uma quarta-feira, às 16h, em frente à torre de televisão.

A convocação foi feita pelo ex-mandatário por meio de vídeo. O ato está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia.

“Uma manifestação pacífica. A favor da Anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmarcou a perversa e injusta condenação à Débora do batom”, diz Malafaia.

Dia 7 de Maio as 16:00 em frente à Torre de Televisão. AGORA É EM BRASÍLIA! ANISTIA JÁ pic.twitter.com/PgsTvMYJPE — Carlos Jordy (@carlosjordy) April 28, 2025

A cabeleireira baiana foi condenada a 14 anos de prisão por pichar com o batom a frase “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”.

O convite foi endossado por políticos bolsonaristas, entre os nomes estão os deputados federais Gustavo Gayer (GO) e Carlos Jordy (RJ).

Caso Débora Rodrigues

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira, 25, para condenar a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos a cumprir pena de 14 anos por diversos crimes, incluindo sua participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

A mulher ficou conhecida por ter pichado a frase “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, que fica em frente à sede da Corte, em Brasília.

O julgamento foi retomado após o pedido de vista, isto é, mais tempo de análise do caso, apresentado pelo ministro Luiz Fux.

PL da Anistia

Apresentado pelo ex-deputado federal Vitor Hugo (PL-GO), o Projeto de Lei 2858/2022 trata sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Além do texto original, outras propostas relacionadas ao assunto foram apensadas ao PL.

Bolsonaro internado

Internado há duas semanas após precisar de intervenção cirúrgica abdominal, a sexta desde a facada que recebeu em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seguirá internado na UTI do Hospital DF Star pelos próximos dias, mas passará a se alimentar por via oral.

Após passar por alimentação exclusiva via parenteral (intravenosa), Bolsonaro está apto a comer alimentos como água, chá e gelatina por via oral, segundo boletim médico divulgado nesta segunda, 28.

Ainda de acordo com o comunicado, o quadro de Bolsonaro segue estável, apesar da manutenção do quadro de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago). O ex-presidente segue também com a fisioterapia motora e a equipe médica segue realizando medidas de prevenção de trombose venosa.