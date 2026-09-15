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EXPANSÃO

VLT de Salvador amplia operação assistida com trecho até São Joaquim

Novidade integra a fase de testes guiados do VLT de Salvador e Região Metropolitana

Rodrigo Tardio
Por
Cronograma prevê seis viagens diárias — três no turno da manhã e três à tarde
Cronograma prevê seis viagens diárias — três no turno da manhã e três à tarde - Foto: Denisse<Salazar
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​A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) passa a operar, nesta quarta-feira, 16, o serviço de transporte de passageiros entre a Estação Calçada e a parada São Joaquim.

A novidade integra a fase de testes guiados do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

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​A primeira composição parte da Estação Calçada com destino a São Joaquim às 7h20. O cronograma prevê seis viagens diárias — três no turno da manhã e três à tarde.

Durante o período matutino, uma das viagens contará com a presença de alunos da Escola Técnica de São Joaquim.

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​Horários do sistema

​Fluxo de Integração: Quem embarca em São Joaquim pode desembarcar na Calçada e realizar o transbordo para a plataforma com sentido a Marisqueiras.

​Funcionamento Calçada–Marisqueiras: Segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h; fins de semana, das 9h às 12h.

​O sistema de transporte sobre trilhos já registra mais de 130 mil embarques contabilizados desde o início da fase de operação com público.

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Tags

Companhia de Transportes do Estado da Bahia Estação Calçada Mobilidade Urbana São Joaquim transporte público VLT Salvador

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