Zambelli contrata psiquiatra de Suzane Richthofen contra condenação
Entenda cartada final da parlamentar para reverter prisão
A defesa da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália, contratou os serviços da Vida Mental Perícias, do psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro, na tentativa de justificar a fragilidade da saúde mental da parlamentar.
A nova estratégia dos legistas acontece após a Justiça italiana manter a prisão cautelar da bolsonarista, nesta terça-feira, 19, que estava foragida do Brasil, após condenação do Supremo Tribunal Federal (STF) pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As informações são da coluna Fábio Serapião, do portal Metrópoles.
Isso porque, segundo os legistas, Zambelli possui uma série de doenças, inclusive psicológicas, como depressão, que dificultam sua estadia em um sistema prisional.
Além disso, os advogados da parlamentar também acreditam que o parecer médico pode funcionar como uma forma de contestação sobre as acusação contra Zambelli no caso do porte ilegal de arma de fogo, um dia antes do segundo turno das eleições de 2022.
Saiba quem é Hewdy Lobo Ribeiro
Hewdy Lobo Ribeiro já assumiu importantes casos que já tiveram repercussão nacional, entre eles estão:
- Suzane von Richtofen: condenada por matar os pais;
- Flordelis, ex-deputada federal: condenada por participação no assassinato do marido;
- Adélio Bispo: autor da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018.
Nova audiência na Itália
Uma nova audiência foi marcada para 27 de agosto, mas até lá, Zambelli deve permanecer presa. Ela está detida na penitenciária de Rebibbia, nos arredores de Roma.
Condenação
Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.
O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho.
Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli para o Brasil.
