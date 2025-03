Zé Ronaldo despista sobre construção de Hospital Municipal de Feira

Prefeito Zé Ronaldo anunciou atrações da Micareta de Feira nesta sexta-feira, 14 - Foto: Vinícius Portugal / Portal MASSA!

O prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), despistou e não deu detalhes sobre a construção do Hospital Municipal de Feira de Santana. A declaração do prefeito aconteceu em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 14, após o anúncio das atrações da Micareta de Feira.

“Estamos trabalhando com um grupo de pessoas, especialistas na área, meu secretário de Saúde e meu secretário de Planejamento. Estamos trabalhando juntos para ver a melhor maneira de como fazer esse hospital. Eu só falo desse assunto depois que eu tiver todos esses levantamentos prontos, para eu falar com total conhecimento. Não só a questão da construção, que é mais simples, como a questão da manutenção posterior”, disse o prefeito.

Apesar da postura defensiva do gestor, o secretário de Saúde, Rodrigo Matos, garantiu que o anúncio oficial deve ser até o início de abril.

Nós estamos finalizando esses estudos. Foi um compromisso de campanha que será cumprido na maior brevidade possível. Essas coisas envolvem estudos técnicos. Eu preciso primeiro traçar qual o perfil assistencial do hospital. Isso depende da demanda, do contexto geográfico e do contexto populacional. Depois a gente vai dimensionar quantos leitos são necessários, e depois a gente vai ver qual o local e qual a metragem que é necessária para isso aí. Estamos no final mesmo desse estudo técnico, porque a gente precisa, depois, dialogar com a sociedade, entender e apresentar esse projeto para as pessoas. Então acredito que no final desse mês ou início do próximo mês nós teremos um anúncio do prefeito que lidera esse processo”, pontuou.