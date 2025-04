Zé Ronaldo se encontra com secretários e debate Bahia pela Paz

Zé Ronaldo durante encontro com secretários - Foto: Divulgação

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), se reuniu, nesta terça-feira, 15, com os secretários de Relações Institucionais e de Justiça e Direitos Humanos, Adolpho Loyola (PT) e Felipe Freitas (PT), para discutir ações ligadas ao programa Bahia pela Paz no município.

Durante o encontro, os secretários destacaram a importância do alinhamento entre a Prefeitura e o Estado. Já o prefeito citou a chegada de uma unidade do Convive, com financiamento do governo federal, espaço que permitirá a execução de ações de prevenção à violência. Feira de Santana ainda ganhará dois equipamentos ligados ao Coletivo Bahia pela Paz.

“Foi um importante encontro com o prefeito para fortalecer o compromisso de todos com o enfrentamento à violência e a construção de uma Cultura de Paz. As prefeituras são fundamentais para construção de ações de proteção social e promoção da cidadania e, no Bahia Pela Paz, cumprem um papel fundamental no fortalecimento dos diálogos com a comunidade. O prefeito José Ronaldo declarou total apoio à proposta e o nosso desejo é que, em pouco tempo, estejamos reunidos com os secretários do município, já discutindo as ações concretas a serem realizadas. No mês de maio, o próprio governador pretende vir a feira visitar os Coletivos, junto com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública do Estado”, afirmou Felipe Freitas.

Já Adolpho Loyola reforçou o compromisso da gestão Jerônimo Rodrigues (PT) de manter o diálogo com todos os municípios baianos, independente da posição política.

“A orientação do Governador é dialogar permanentemente com os prefeitos e construir relações harmônicas com os municípios. Essa é uma tarefa fundamental no trabalho da Serin. O prefeito Zé Ronaldo já havia reunido com o governador e, agora, vim com o secretário Felipe apresentar o Bahia Pela Paz, e falar também de outras demandas do município. Por orientação do governador, me reunirei com todos os prefeitos dos municípios que terão Coletivos Bahia Pela Paz para buscar envolvê-los no projeto. Só com participação e diálogo é possível enfrentar a violência e promover uma cultura de paz”, afirmou o titular da Serin.

Bahia pela Paz

Aprovado em agosto de 2024, o programa Bahia pela Paz é uma iniciativa para prevenção e combate à violência no estado, com ações voltadas para a cultura, educação, assistência social e segurança pública.