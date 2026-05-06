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INDÚSTRIA

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

INDEX Bahia acontece no Centro de Convenções de Salvador entre os dias 6 e 8 de maio

Leo Almeida
Por
| Atualizada em

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Prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo
Prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil),afirmou que o INDEX Bahia, considerado o maior evento da indústria no Nordeste, aberto nesta quart-feira, 6, pode vir a trazer investimentos à Princesa do Sertão, principalmente, ao Parque Industrial do município.

"Feira de Santana, sem dúvida, tem um grande parque industrial, é uma honra estar aqui participando. Quanto mais você divulga, você participa, você atrai, você consegue sempre ampliar o seu parque industrial”, destacou Zé Ronaldo.

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O prefeito destacou a apresentação e o diálogo da indústria baiana durante o evento e diz estar honrado com o convite do presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos.

“É um prazer Feira de Santana estar participando. A gente vê que é um encontro muito bem planejado e uma presença maciça de pessoas aqui participando e a oportunidade que a indústria baiana tem de apresentar aos baianos e ao Brasil o que nós produzimos", disse o gestor municipal.

Veja vídeo:

Index

O Centro de Convenções Salvador está recebendo nesta quarta, a solenidade oficial de abertura do INDEX 2026, considerado o maior evento industrial do Nordeste. A programação do evento vai até sexta-feira (8).

Leia Também:

Index une verbos inovar e engajar
Economista Zeina Latif na abertura do INDEX 2026
Index 2026: evento da indústria deve crescer 50% em Salvador
Index visa quebrar recordes em maio

A iniciativa reúne lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos para debater inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.

Entre os nomes confirmados estão:

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