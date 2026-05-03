Index une verbos inovar e engajar

Index é considerada a maior feira de indústrias do Nordeste - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Rota de Engajamento, Vila do Crédito e Cubo de Inovação são as novidades da Index 2026,divulgada como a maior feira de indústrias do Nordeste, a ser realizada no Centro de Convenções da Boca do Rio, de 6 a 8 de maio, quarta a sexta da semana que vem.

Circuito interativo pensado para quem quer ir além da visita convencional, a rota de engajamento oferece desafios, experiências guiadas e interações estratégicas com expositores e parceiros.

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Vila do Crédito é um espaço dedicado a orientar, esclarecer e conectar empresários a soluções financeiras mais adequadas para o crescimento do negócio buscando facilitar o acesso ao financiamento.

Já o cubo de inovação oferece ambiente exclusivo conectando a indústria tradicional a novos mercados, tecnologias e modelos de negócio, promovendo a inovação como eixo central da competitividade.

"O Index 2026 chega ainda maior e mais diverso, com aumento de 20% no número de expositores, ampliando a variedade de soluções, produtos, serviços e oportunidades de negócios para os participantes”, afirma o diretor técnico do Sebrae, André Gustavo.

Segundo André Gustavo, “o visitante terá mais opções de fornecedores, maior diversidade de segmentos e tecnologias e ampliação das oportunidades de parcerias e networking”.

Parceiro da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) na promoção da Index 2026, o Sebrae tem na superintendência, Jorge Khoury, dono de um currículo robusto como gestor, possivelmente o mais experiente em atividade, tendo atuado como secretário da Indústria e Comércio.

O resultado do entrosamento Fieb-Sebrae é a projeção de expressivo crescimento de 50% em expositores, visitantes e área, expandindo as oportunidades.

Biossegurança do cacau

A prevenção contra a monilíase do cacaueiro mobiliza produtores e instituições no extremo sul com a realização da V Caravana de Educação Sanitária, entre 4 e 8 de maio.

Promovida pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia(Adab), a iniciativa percorre municípios estratégicos com capacitação técnica, orientação sobre biossegurança e manejo, além de alertas sobre circulação de frutos e mudas.

Embora a doença não tenha registro no estado,impactos em outros países reforçam a urgência da vigilância. Em região onde o cacau sustenta economias locais, informação e prevenção seguem como barreiras para proteger a lavoura baiana.

Da elite ao sertão: a solidariedade encurta distâncias

A mobilização de escolas privadas de Salvador, com o objetivo de arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene, conta com o incentivo e a parceria do projeto Helping Hands, focado na ajuda emergencial a comunidades sertanejas.

A ação solidária conecta o pequeno mundo da juventude de elite com o "Grande Sertão: Veredas", título da obra-prima de Guimarães Rosa, lado a lado na estante com "Os sertões", de Euclydes da Cunha.

A coordenadora do Helping Hands, Maria Paula, agradeceu o engajamento recente do Colégio Villa Global Education, materializado na coleta de três toneladas de alimentos, mais 3 mil e 300 peças de vestuário e 1,7 mil produtos de higiene.

O projeto vem reduzindo a fome em localidades do "Brasil profundo", conforme o conceito herdado de Darcy Ribeiro, levando os missionários o alento de consultas médicas, dentistas, e apoio de todo tipo.

Como na música "Querelas do Brasil", na voz da saudosa Elis Regina, “o Brasil não conhece o Brasil”, comprovando esta ideia com casos de mutilação, prostituição infantil tendo o pai por cafetão e outros desvios invisibilizados pelo absurdo.

"O Brasil vem conseguindo reduzir a fome, mas ainda há locais muito parecidos com o que tomamos conhecimento da África, com a imagem de crianças subnutridas”, afirmou Ana Paula.

Pelo Colégio Villa, parceiro no empreendimento, a supervisora de Social Media e Projetos especiais, Andrezza Lobo, destacou o engajamento dos alunos.

"Conseguimos superar os índices de 2025 com uma estratégia de mobilização muito clara, garantindo que o projeto Helping Hands cumpra sua função prática de suporte a grupos em vulnerabilidade", afirma Andrezza Lobo.