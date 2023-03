Micareta de Feira: Prefeitura cria comissão para concurso de Rei Momo

A Prefeitura de Feira de Santana fez a comissão que ficará responsável pelo concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as Princesas da Micareta de Feira 2023, que está prevista para acontecer entre os dias 20 e 23 de abril. A festa acontece após a pausa de dois anos causada pelos cuidados necessários com a pandemia da Covid-19.

De acordo com informações do Diário Oficial do município, que estão publicadas nesta quarta-feira, 1º, o servidor Edson Correia Batista, como presidente, e de Roberto Duarte da Silva e Antônio Raimundo Bastos Melo como membros do grupo.

Os integrantes da comissão terão tarefas como a elaboração do regulamento do concurso, o recebimento de inscrições e a avaliação de pedidos de recurso.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Jairo Carneiro, disse ao Portal A TARDE que tem o objetivo de trazer atrações de peso para a folia, a exemplo da cantora Ivete Sangalo e do cantor Bell Marques.

O titular da pasta chegou a participar do Carnaval de Salvador 2023, momento no qual avaliou questões como a infraestrutura necessária para a retomada de uma grande festa de rua, a exemplo da Micareta de Feira.