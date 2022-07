Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BA-152

Um homem, identificado como Rodrigo Lima da Silva, morreu no final da tarde deste domingo, 17, em um acidente na BA-152, em trecho do município de Paramirim, no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu próximo ao distrito de Caraíbas, por volta das 17h. A vítima, residente em Livramento de Nossa Senhora, dirigia um carro de passeio que colidiu contra um caminhão com placa de Goiânia (GO).

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, cidade vizinha.

O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e foi socorrido. Não há detalhes sobre as circunstância do acidente.