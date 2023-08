MP pede que cidade de Brumado regularize atendimento de autistas

O Ministério Público (MP - BA), ajuizou ação de cumprimento de tutela de urgência contra o município de Brumado para que seja regularizado o atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No documento, o MP solicita o bloqueio de R$ 290 mil das contas públicas do Município por meio do sistema Bacen/Jud. Além disso, pede que seja aplicada uma multa diária ou a fixação de multa pessoal para o prefeito Eduardo Vasconcelos.

Segundo a promotora Daniela de Almeida, foi constatada a oferta irregular do atendimento com psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, cujos agendamentos não ocorriam em tempo razoável, além da ausência de atendimento com neuropediatra e terapeuta ocupacional. Ela complementou que a Justiça acatou, parcialmente, os pedidos da ação civil pública ajuizada pelo MP, determinando que o município elaborasse no prazo de 30 dias, um plano para regularizar o serviço multidisciplinar oferecido a crianças e adolescentes com TEA ou outros transtornos.

Além disso, a Justiça determinou a garantia da continuidade e regularidade da oferta formal e suficiente dos serviços; e que o Município divulgue e mantenha atualizado, em local público e no site oficial, o quantitativo de profissionais em atuação no programa, com cópia dos contratos em vigência, bem como de informações necessárias para o acesso, ingresso e agendamento das consultas/sessões do programa. “No entanto, passados quatro meses desde decisão, a situação permanece a mesma e corre risco de ser agravada com o passar do tempo, sem que medidas efetivas estejam sendo adotadas pela administração municipal”, destacou a promotora de Justiça.