Corpo de Mãe Bernadete é enterrado junto ao do filho em Salvador

O corpo da líder quilombola, Mãe Bernadete, executada a tiros dentro de sua residência, na última quinta-feira, 17, quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, foi sepultado neste sábado, 19, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador.

A ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho foi enterrada no mesmo local onde seu filho, Flávio Gabriel Pacífico, o Binho do Quilombo, havia sido sepultado há seis anos, também assassinado dentro da comunidade, em 2017.

Amigos, familiares, membros da comunidade quilombola e autoridades foram até o cemitério para dar o último adeus e prestar homenagens.

Antes do corpo ser levado ao cemintério, amigos e familiares participaram de um ritual de candomblé, no mesmo lugar onde aconteceu o velório no dia anterior. Em seguida, foi feita uma homenagem e realizado o "último samba".

Autoridades como o governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), e a secretária Angela Guimarães, da pasta da Igualdade Racial do Estado, também acompanharam o enterro.

