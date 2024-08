Santo Estêvão ganha prêmio de melhor decoração do São João da Bahia

Troféu foi entregue em Salvador - Foto: Divulgação

O município de Santo Estevão, que fica a 150 km de Salvador, administrado pelo prefeito Rogério Costa (PT), se destacou nos festejos juninos pela sua decoração. Os enfeites que conquistaram o público rendeu à cidade o troféu de melhor São João da Bahia.

A premiação foi concedida através da iniciativa “São João da Bahia”, em cerimônia solene, na Associação Atlética Banco do Brasil, em Salvador. O ato aconteceu na noite de sexta-feira, 26.

Presente no evento, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, elogiou a iniciativa. “É o reconhecimento a quem se destacou no São João”, disse.

Já o prefeito não pôde participar da celebração, mas foi representado pela coordenadora de Planejamento, Eliene Venas e pelo chefe de Departamento de Cultura, Turismo e Eventos, Ninho Costa.

O gestor municipal ainda mandou um recado falando sobre a importância da premiação.

“Para nós, santoestevenses, esse prêmio é motivo de orgulho. Ver nossa cidade no destaque estadual me deixa muito feliz. Quero agradecer muito a nossa primeira-dama Milena Costa, ao Diretor de Cultura Ninho Costa, que foram os idealizadores e coordenadores de toda essa parte decorativa. Aos artistas William Araújo, Messias Guimarães e Tamires Conceição, por todo talento e dedicação. Tudo foi feito com muita dedicação e amor para agradar ao público. Esse prêmio vem para termos a certeza que valeu muito a pena”, disse o prefeito.

O evento ainda contou com a presença de artistas, autoridades, produtores culturais e forrozeiros.

Decoração de Santo Estêvão

Empenhado em manter as tradições das festas juninas no município de Santo Estêvão, a decoração foi uma atração à parte que agradou aos turistas e moradores. A Praça Sete de Setembro, circuito oficial do evento recebeu uma decoração com vários elementos que exaltaram a cultura nordestina, com o colorido de bandeirolas, barracões customização para comercialização de comidas e bebidas, construção de cenários temático que aguçou a memória afetiva daqueles que visitaram os espaços.

Uma Vila junina composta por capelas, casarios com características arquitetônicas e decorativas que conduziam os visitantes a uma verdadeira imersão nos espaços e ambientes que remetiam às propriedades rurais, além de balões juninos, bonecos decorativos com trajes tipicamente nordestinos, espaço instagramável, entre outros itens que deixaram o público encantado.

O Circuito dos Festejos Juninos foi palco de apresentações de manifestações culturais, quadrilhas juninas, shows com bandas locais e de destaque regional e nacional.