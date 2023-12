Carnaval, mudanças climáticas e combate ao crime: o 2023 na Bahia | A TARDE

O ano de 2023 foi repleto de novidades pela Bahia e de casos icônicos, que chamaram a atenção nacionalmente. Por outro lado, também foi marcado por uma sequência de operações policiais com o objetivo de desarticular o crime organizado. Confira retrospectiva preparada pelo Grupo A TARDE sobre os últimos meses.

Janeiro: conflitos por terra

O mês de janeiro foi marcado por conflitos violentos por terras no sul da Bahia. O contexto é histórico, mas foi agravado no segundo semestre de 2022, persistindo com escalas violentas. A disputa entre fazendeiros e povos tradicionais culminou na morte de jovens e adolescentes indígenas. Em janeiro, Nawir Brito de Jesus, 16 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, 25, foram vítimas da violência na Terra Indígena Barra Velha, em Itabela.

No dia 28 de janeiro, o homem suspeito de matar os jovens foi preso. Ele prestava serviço de segurança privada. Em um imóvel utilizado por ele, na zona rural de Porto Seguro, os policiais apreenderam armas, celulares, rádios comunicadores, entre outros dispositivos eletrônicos. Na ocasião, a atuação de forças de segurança na região foi intensificada.

Fevereiro: a volta do Carnaval

O mês foi marcado pela volta do Carnaval na maioria das cidades da Bahia após duas edições canceladas por causa da pandemia de Covid-19. Mais de 60 municípios receberam recursos do Governo do Estado para a folia, no denominado 'Carnaval do Interior'.

Em Salvador, os dias de festa começaram com desconfiança diante da reabertura para grandes eventos. O início também foi conturbado em meio a problemas causados pela chuva. Mas a folia foi encerrada como um grande sucesso, seja de público, de lucro para a cidade e com segurança.

Março: operação contra criminosos

Durante todo o ano, as forças de segurança da Bahia deflagraram a Operação Unum Corpus, com ações que culminaram na prisão de criminosos. Em março, uma fase da Operação terminou com a prisão dos principais alvos de envolvimento em crimes contra vida, tráfico de drogas, associação criminosa, furtos, roubos e violência doméstica e familiar.

Bombeiros auxiliaram população por causa das fortes chuvas | Foto: Divulgação | SSP-BA

Abril: mês que causou medo

O mês foi de susto em grande parte no Sul da Bahia, com fortes chuvas atingindo as cidades de Ilhéus, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, entre outras. Para acrescentar no auxílio à população, bombeiros de Salvador, o 4° GBM, em Itabuna, 16° GBM, em Santo Antônio de Jesus, e do 18° GBM, em Teixeira de Freitas foram enviados.

Enquanto isso, um outro temor avançou, com o crescimento de ameaças de ataques em escolas por todo o estado. Na ocasião, alunos foram presos em diferentes cidades portando armas brancas. Mais de 20 pessoas envolvidas nas tentativas de causar pânico foram detidos, entre adolescentes e crianças.

Maio: nova universidade na Bahia

A novidade de maio foi a determinação do Ministério da Educação para que seja realizado um estudo do impacto orçamentário para o projeto de implantação da nova Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, que será construída em Vitória da Conquista. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Jorge Solla (PT), em Brasília.

O pleito é debatido pela comunidade acadêmica há mais de dez anos e surge com a proposta de criar a universidade a partir do desmembramento do atual campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de nome Anísio Teixeira, localizada na cidade.

Junho: combate ao crime organizado

Em todo o primeiro semestre, o combate às facções criminosas foi contundente na Bahia. Em junho, um homem apontado como fundador de uma organização criminosa, com atuação na região Norte da Bahia e também nos estados de Pernambuco e de Sergipe foi capturado.

O homem foi encontrado na cidade de Aracaju por equipes das polícias Federal e Militar da Bahia e preso em um casa de luxo, com dois veículos modelos Corolla e Hylux SW4 estacionados. A facção seria resposável por uma série de delitos, dentre eles, tráfico de drogas, armas e homicídios.

Carros da BYD foram apresentados no Farol da Barra | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Julho: investimento bilionário na Bahia

Maior produtora de carros do mundo, a BYD confirmou a instalação de três fábricas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador após longa negociação com o Governo da Bahia. O investimento apontado será de R$ 3 bilhões. O anúncio foi confirmado pelo Governo da Bahia, no dia 4 de julho, em um evento no Farol da Barra, em Salvador.

Junto com a instalação das novas fábricas, o governo espera criar mais 5 mil empregos diretos por meio da BYD. A previsão é de que a produção de veículos nas montadoras de Camaçari tenha início a partir do segundo semestre de 2024.

Agosto: Ponte Salvador-Itaparica

Assunto de grande relevância, a tão aguardada ponte Salvador-Itaparica registrou um avanço em agosto. A construção, que está na fase de sondagem na Baía de Todos os Santos, terá um investimento de aproximadamente R$ 160 milhões, mudando a vida dos baianos que precisam fazer a travessia de forma constante.

O empreendimento de grande complexidade é uma antiga promessa para a população, que promete estimular o desenvolvimento urbano e trazer uma transformação social e econômica para a Bahia. Mais de 10 milhões de baianos em 250 municípios serão impactados.

Setembro: Alerta Vermelho

Neste ano, a Bahia, assim como diversos estados do Brasil, sofreu com a ondas de calor. O fenômeno foi registrado em várias cidades, trazendo um estado de alerta vermelho divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além das altas temperaturas, o alerta vermelho do Inmet aponta para forte risco de danos à saúde humana, incluindo mortes. O fenômeno também foi registrado em estados como Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Tocantins e São Paulo, além do Distrito Federal.

Alguns locais chegaram a registrar 40ºC | Foto: Tânia Rego | Ag. Brasil

Outubro: onda de calor na Bahia

O que era apenas alerta em setembro, se confirmou em outubro. Diversas cidades da Bahia sofreram com o aumento relevante da temperatura. O município de Ibotirama, no oeste baiano, registrou 40,8ºC, com sensação térmica de quase 42ºC. A temperatura foi a mais alta do Brasil no dia 8 de setembro.

Os moradores de Ibotirama e outras cidades baianas também enfrentaram a baixa umidade relativa do ar, que variou entre 30% e 20%. Nestes casos, a recomendação do Inmet é que os moradores bebam bastante líquido, evitem desgaste físico e exposição ao sol.

Novembro: evolução do caso Sara Mariano

Em novembro, as consequências de um assassinato que ganhou manchete nos principais jornais do Brasil. Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Victor Gabriel Oliveira Neves e Gideão Duarte de Lima, revelaram como foi o planejamento da morte da pastora Sara Mariano, enterrada no dia 30 de outubro.

A vítima desapareceu no dia 24 de outubro a mando do marido, Ederlan Mariano, que está preso. De acordo com os outros suspeitos, o homem foi o responsável direto pelo planejamento do assassinato. A polícia segue as investigações na busca por outros envolvidos.

Dezembro: passagem de meteoro na Bahia

Em dezembro, moradores de várias cidades da Bahia conseguiram ver a passagem de um meteoro. Fotos e vídeos foram rapidamente divulgados nas redes sociais e chamaram atenção dos internautas. Na Chapada Diamantina, o fenômeno foi visto em cidades como Lençóis, Iraquara, Mucugê, Capão, Andaraí, Jussiape e Itaetê.

Ainda não há mais informações sobre o meteoro, mas também foi possível acompanhar o clarão nos céus de Vitória da Conquista, Jacobina, Barra do Mendes, Barra da Estiva, Feira de Santana e Pintadas. De acordo com os relatos, a passagem foi acompanhada com um forte barulho e tremor.