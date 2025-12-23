10 dias de folga! Ponto facultativo garante feriadão para trabalhadores de toda a Bahia

Decretos do Estado e da Prefeitura criam recesso prolongado - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

O fim de 2025 promete ser diferente para servidores públicos da Bahia e de Salvador. Com a publicação de decretos que estabelecem ponto facultativo em datas estratégicas, o período entre o Natal e o Ano-Novo se transforma em um feriadão de até 10 dias de descanso, criando uma das pausas mais longas dos últimos anos no serviço público.

A medida beneficia milhares de trabalhadores e abre espaço para um fim de ano mais leve, seja para aproveitar o tempo em família, viajar ou celebrar a chegada de 2026 nos principais pontos turísticos da capital baiana.

Prefeitura de Salvador oficializa ponto facultativo

De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município no dia 15 de dezembro, a Prefeitura de Salvador suspendeu o expediente nas repartições do Poder Executivo Municipal nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025, além de 2 de janeiro de 2026.

A decisão não se aplica aos serviços públicos essenciais, que seguem funcionando normalmente. Para os demais servidores, o ponto facultativo será cumprido mediante compensação, com acréscimo de uma hora na jornada mensal de trabalho, conforme instrução normativa da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE).

Governo da Bahia também adere ao feriadão

O Governo do Estado da Bahia seguiu o mesmo caminho. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, por meio das redes sociais oficiais, a concessão de ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 para os servidores estaduais.

Segundo o governador, a medida representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado ao longo do ano. “Um descanso merecido para os servidores e servidoras desacelerarem um pouco com a família e retomar 2026 com muita energia”, afirmou. O decreto estadual será publicado no Diário Oficial, e o governo também confirmou o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

Afinal, o que é ponto facultativo?

O ponto facultativo não é um feriado oficial, mas funciona como uma liberação do expediente definida pelo empregador ou pelo poder público.

No serviço público, cabe aos governos municipal, estadual ou federal decidir pela suspensão do expediente, mantendo apenas os serviços essenciais, como saúde, segurança e transporte.

No setor privado, a decisão fica a cargo da empresa. Caso haja expediente normal, o dia é considerado comum, sem pagamento em dobro, salvo previsão em acordo coletivo.

Fim de ano em Salvador: opções não faltam

Com mais tempo livre, muitos servidores devem aproveitar Salvador como cenário para a virada do ano. Entre os pontos mais procurados para celebrar a chegada de 2026, estão:

Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade

na Arena O Canto da Cidade Santo Antônio Além do Carmo , com clima histórico e vista privilegiada

, com clima histórico e vista privilegiada Farol da Barra , um dos cartões-postais da cidade

, um dos cartões-postais da cidade Ribeira , tradicional e familiar

, tradicional e familiar Rio Vermelho , especialmente no Largo da Mariquita

Entre descanso e festa, o feriadão prolongado transforma o fim de 2025 em uma oportunidade rara de desacelerar e começar o novo ano com mais energia.