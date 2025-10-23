Segunda corrida da PF é confirmada para novembro; veja detalhes

Segunda edição da corrida da PF é confirmada - Foto: Divulgação

A realização da 2º Corrida da PF (Polícia Federal) foi oficialmente anunciada pelo Sindicato dos Policiais Federais da Bahia (SINDIPOL/BA), o evento vai acontecer no dia 30 de novembro, no Farol da Barra, um dos pontos turísticos da cidade de Salvador. A corrida chega com o tema “A missão agora é mais difícil”, prometendo repetir o sucesso da primeira edição.

A proposta é incentivar a prática esportiva e aproximar ainda mais a Polícia Federal da população, em um ambiente de integração, superação e respeito. A largada está programada para acontecer às 6h, partindo do Farol da Barra.

A inscrição deve ser feita diretamente pelo site oficial do evento.

A expectativa é reunir cerca de 3.000 participantes em um local que une beleza e desafios. A corrida conta com três percursos com quilometragens diferentes, sendo elas:

5 quilômetros: saída do Farol da Barra até o monumento As Meninas do Brasil na Av. Milton Santos e retorna;

10 quilômetros: saída do Farol da Barra até as proximidades do Teatro SESC ‑ Rio Vermelho e retorna;

15 quilômetros: saída do Farol da Barra até as Baianas de Amaralina e retorna.

Além disso, a corrida conta com pontos de hidratação, show musical e uma estrutura completa de segurança e apoio, com muita descontração e alegria.

O evento, que não tem fins lucrativos, mantém a parceria de sucesso com a Assessoria de Corrida Jardel Moura, reconhecida por sua excelência na organização de grandes eventos esportivos na Bahia.