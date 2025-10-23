Princípio de incêndio é registrado em faculdade de Salvador

- Foto: Zarns

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado na manhã desta quinta-feira para atender a um chamado de princípio de incêndio Faculdade Zarns, localizada na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador.

Alunos e funcionários da faculdade tiveram que deixar o local com urgência devido a quantidade de fumaça no local. Por medida de segurança, o prédio foi evacuado. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

As informações inciais do Corpo de Bombeiros é que a situação ja está controlada na faculdade e não há registro de pessoas feridas.

NOTA OFICIAL — FACULDADE ZARNS SALVADOR

No inicio da tarde desta quinta-feira (23), o campus da Faculdade Zarns Salvador foi evacuado de forma preventiva após a identificação de fumaça em uma das áreas da instituição.

Todos os alunos, colaboradores e visitantes deixaram o local em segurança, sem qualquer tipo de ocorrência.

A Faculdade Zarns Salvador informa que está apurando o ocorrido junto às equipes técnicas competentes. Logo após o incidente, a equipe do corpo de Bombeiros inspecionou o local e autorizou o funcionamento e retorno integral das atividades no prédio.

A instituição reforça que todas as instalações da instituição estão com documentação regular e atualizada, em conformidade com as normas de segurança do Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes.