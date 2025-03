‘Análise será feita pelo DPT’, diz Codesal sobre incêndio em prédio da Câmara

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O incêndio que atingiu o Palácio da Câmara Municipal de Salvador, na tarde desta segunda-feira, 24, mobilizou rapidamente as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Salvador (CODESAL).

O fogo, que começou em uma área próxima ao Salão Nobre, se espalhou principalmente pelo telhado do prédio histórico, mas foi controlado com eficiência. Segundo Sosthenes Macedo, Diretor da Defesa Civil de Salvador, apesar dos danos iniciais, o trabalho das equipes foi fundamental para evitar maiores tragédias.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o Diretor da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macedo, comentou sobre o incidente e os próximos passos para apurar as causas do incêndio.

"O que falar agora é muito arriscado. Esse tipo de análise é dado pelo DPT, há um departamento de polícia técnica muito bem qualificado, que faz essa análise, faz a perícia. Então, qualquer fala agora é preliminar, ela é presunçosa. A gente tem que ter muito cuidado, sobretudo por se tratar de um prédio histórico, um prédio que atende ao poder legislativo, esse importante poder do nosso município."

O diretor também ressaltou a importância da tranquilidade no acompanhamento das investigações.

"Agora, a gente vai ter muita tranquilidade, fazer as análises com o cuidado devido. Já nos colocamos à disposição. Falei mais cedo com o diretor geral da Câmara, o Adriano Galo, falei com alguns vereadores também que fizeram o contato, o vereador Omar Gordilho e outros que nos ligaram assim que houve o episódio de incêndio. Agora é ter tranquilidade e aguardar o que o corpo de bombeiros está realizando, que é o mais importante nesse momento, e, na sequência, como desdobramento, a gente poder fazer uma análise mais detalhada do que ocorreu nessa ocorrência de incêndio."

Sobre o funcionamento dos hidrantes no combate às chamas, Macedo também se mostrou cauteloso.

"Sobre os hidrantes, a gente vai observar isso diante das análises feitas. Então, a gente tem que ter tranquilidade agora para poder acompanhar."

O diretor ainda comentou sobre as ações imediatas para garantir o apoio necessário às equipes de bombeiros, destacando o envio de reforços.

"Falava mais cedo com o secretário Lázaro Jezler, que já encaminhou também o carro pipa para cá, para auxiliar junto às equipes do Corpo de Bombeiros e da CODESAL, quando o grupo de atuação nesse papel. Solicitando aos pares do sistema municipal de proteção e defesa civil o auxílio para que os bombeiros façam o melhor trabalho possível. A gente vai fazer sim a análise dos hidrantes para saber como é que eles se comportaram. E é claro que esse trabalho não vai ser encerrado agora. Agora, é o início de um trabalho que está sendo realizado nesse momento pelo Corpo de Bombeiros, que já avançou bastante nesse campo de atuação."

A situação foi controlada e o trabalho das autoridades continua para entender as causas e garantir que o incidente não tenha maiores desdobramentos.