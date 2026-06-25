Antigo prédio dos Correios em Salvador é arrematado por R$ 97 milhões após 20 leilões

Siga o A TARDE no Google

Após 20 leilões, o prédio da antiga sede dos Correios, localizado na Avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador, finalmente teve o seu destino definido. A construtora Moura Dubeux arrematou o imóvel, em leilão público nesta quinta-feira, 25, por R$ 97.760.250,00 (R$ 97 milhões).

Com área total de 34.689 m², o terreno onde ficava a antiga sede dos Correios ocupa uma posição estratégica em um dos bairros mais valorizados e consolidados de Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes do arremate, o prédio foi para leilão outras 20 vezes. O imóvel está avaliado em R$ 130,3 milhões.

Desativado desde novembro de 2018, o antigo centro operacional dos Correios deixou um vazio urbano na região.

20 leilões e grande desvalorização

Desde 2019, os Correios promoveram 20 leilões na busca por compradores para o terreno que abrigava a sua antiga sede no bairro da Pituba, em Salvador. A empresa estatal chegou a estipular o valor mínimo de R$ 109 milhões para venda, o que não aconteceu.

“Os Correios receberam 3 propostas abaixo do valor mínimo. Não houve avanços na negociação com a venda o imóvel dos Correios, localizado na Pituba, em Salvador”, informou a estatal em nota após leilão fracassado em julho de 2025.

Abandonado em 2018, desde 2019 os Correios tentam vender o prédio. O primeiro valor mínimo foi fixado em R$ 248 milhões. Já em 2020, o valor da venda do imóvel diminuiu para R$ 211,5 milhões. Em 2021 e 2022, o prédio foi colocado novamente em leilão, mas não foi arrematado.

Levando em consideração o primeiro valor mínimo estipulado em R$ 248 milhões e o valor vendido de R$ 97 milhões aceito no final, a desvalorização foi de 60,88% (ou um desconto de R$ 151 milhões em termos nominais).

Estratégia da construtora para região

Este será o quarto projeto da Moura Dubeux desenvolvido em imóveis anteriormente desativados em Salvador, após as iniciativas nas áreas do Salvador Praia, do antigo Hotel Othon e do antigo Hotel Pestana.

"O desenvolvimento de grandes áreas urbanas faz parte da estratégia da Moura Dubeux. Buscamos imóveis com localização privilegiada e potencial de transformação, contribuindo para a revitalização da cidade e para a criação de novos espaços de moradia, convivência e serviços", afirma Fernando Amorim, diretor da Moura Dubeux.

A construtora afirmou que promoverá a requalificação da área, contribuindo para a revitalização da Pituba e impulsionando novos investimentos no entorno. A aquisição reforça a estratégia da incorporadora de transformar grandes áreas urbanas em empreendimentos capazes de renovar a paisagem das cidades.

O novo empreendimento terá vocação predominantemente residencial e potencial construtivo estimado em aproximadamente 140 mil m² de área privativa de venda.

Os detalhes do projeto, incluindo conceito arquitetônico, mix de produtos e cronograma de lançamento ainda serão divulgados.