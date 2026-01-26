Menu
SORTE GRANDE

Mega-Sena: Bolão na Pituba, em Salvador, fatura quase R$ 160 mil

Na capital baiana, os jogos ganhadores foram realizados na Pituba

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/01/2026 - 9:37 h | Atualizada em 26/01/2026 - 10:03
Concurso 2.942 da Mega-Sena
Concurso 2.942 da Mega-Sena -

Apostas realizadas em Salvadorfaturaram uma bolada ao acertar a quina do concurso nº 2964 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 24. Um dos jogos sortudos foi um bolão com 63 cotas, registrado na Loteria Estrela do Vale, localizada no bairro da Pituba, cujo ganhadores levaram R$ 159.726,42.

Além dessa, uma outra feita na capital baiana, através da lotérica Show da Sorte, no mesmo bairro, também foi contemplada e levou para casa R$ 22.818,11.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um a aposta realizada por meio dos canais eletrônicos, em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador, faturou o mesmo valor.

Apesar das três terem acertado cinco números, as duas últimas faturaram menos devido à quantidade de dezenas apostadas.

Leia Também:

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 92 milhões
Apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam quase R$ 30 mil
Mega-sena acumula e prêmio sobe para R$41 milhões

Veja resultado

As dezenas sorteadas no concurso foram 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60. No entanto, não houve acertador dos seis números.

No total, 121 apostas acertaram as cinco dezenas e 7.163 ganhadores advinharam quatro.

O próximo concurso será sorteado nesta terça-feira, 27, com estimativa de prêmio de R$ 92 milhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Apostas em Salvador bolão da Mega-Sena Concurso 2964 Ganhos em loterias Mega-sena prêmio acumulado

Ver todas

