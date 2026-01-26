SORTE GRANDE
Mega-Sena: Bolão na Pituba, em Salvador, fatura quase R$ 160 mil
Na capital baiana, os jogos ganhadores foram realizados na Pituba
Por Luiza Nascimento
Apostas realizadas em Salvadorfaturaram uma bolada ao acertar a quina do concurso nº 2964 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 24. Um dos jogos sortudos foi um bolão com 63 cotas, registrado na Loteria Estrela do Vale, localizada no bairro da Pituba, cujo ganhadores levaram R$ 159.726,42.
Além dessa, uma outra feita na capital baiana, através da lotérica Show da Sorte, no mesmo bairro, também foi contemplada e levou para casa R$ 22.818,11.
Um a aposta realizada por meio dos canais eletrônicos, em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador, faturou o mesmo valor.
Apesar das três terem acertado cinco números, as duas últimas faturaram menos devido à quantidade de dezenas apostadas.
Veja resultado
As dezenas sorteadas no concurso foram 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60. No entanto, não houve acertador dos seis números.
No total, 121 apostas acertaram as cinco dezenas e 7.163 ganhadores advinharam quatro.
O próximo concurso será sorteado nesta terça-feira, 27, com estimativa de prêmio de R$ 92 milhões.
