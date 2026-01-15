Menu
ACUMULOU

Mega-sena acumula e prêmio sobe para R$41 milhões

Próximo sorteio acontece no sábado, 17

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/01/2026 - 23:28 h
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas

O prêmio do concurso 2.960 da Mega-Sena, estimado em R$35 milhões, acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira, 15, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram 03, 13, 15, 16, 46 e 47. Quarenta e seis apostas acertaram a quina e cada ganhador receberá R$ 38.114,61. Outros 3.175 jogos vão levar R$ 910,23 cada, por acertarem a quadra.

O próximo sorteio vai acontecer no sábado, 17, e o valor do prêmio está estimado em R$ 41 milhões.

