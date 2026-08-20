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Aulas gratuitas de natação em Salvador têm mais de mil vagas ocupadas

Resultado foi publicado nesta quarta-feira, 20

Agatha Victoria Reis
Por
Mais de mil vagas gratuitas
Mais de mil vagas gratuitas - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Mais de mil vagas gratuitas de natação e hidroginástica serão ocupadas na Arena Aquática Salvador, localizada na Pituba. O resultado dos selecionados foi publicado nesta quarta-feira, 20, pela Prefeitura de Salvador, no site da Arena.

Para efetivar a matrícula, os alunos deverão apresentar a documentação exigida. Entre eles estão: RG, CPF e comprovante de residência, com originais e cópias. Em caso de menores de idade, é solicitado que a documentação seja apresentada por um responsável legal.

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Além disso, será exigida a apresentação do Atestado de Aptidão Física, original e cópia. Para os menores de idade selecionados, é obrigatório o comprovante de matrícula escolar e cópias do RG e do CPF do responsável.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, duas vezes por semana. A atividade terá aulas com duração média de 45 minutos.

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aulas gratuitas natação Salvador

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