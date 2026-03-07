Menu
SALVADOR

BaVi muda dinâmica do trânsito em Salvador; confira alterações

Times decidem Campeonato Baiano na Arena Fonte Nova

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/03/2026 - 14:29 h

Ba-vi altera trânsito em Salvador
Ba-vi altera trânsito em Salvador -

Bahia e Vitória se enfrentam às 17h deste sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano de 2026, na Arena Fonte Nova. A realização da partida mudou a dinâmica do trânsito de Salvador.

A partir das 15h, segundo informações divulgadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego de veículos na ladeira da Fonte das Pedras será bloqueado com barreiras fixas nos seguintes locais:

  • Avenida Joana Angélica com a Ladeira da Fonte das Pedras;
  • Rua Professora Anfrísia Santiago com a Ladeira da Fonte das Pedras;
  • Ladeira da Fonte das Pedras, no acesso ao Dique; e na Rua do Carro

Os retornos da região do Vale de Nazaré, no sentido ao bairro da Saúde, também serão fechados, com a instalação de barreiras móveis para controle do tráfego. As intervenções ocorrerão nos seguintes pontos:

  • Avenida Vasco da Gama;
  • Avenida Joana Angélica;
  • Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô);
  • Avenida Presidente Castelo Branco;
  • Avenida Presidente Costa e Silva;
  • Acessos ao Dique do Tororó

Para quem trafega pela avenida Joana Angélica com direção ao Dique, as opções viáveis são pela Presidente Castelo Branco, Vale de Nazaré, Mário Leal Ferreira (Bonocô), Vasco da Gama, Barris e Vale do Ogunjá.

Outa intervenção acontecerá na avenida Costa e Silva, à direita, na parte baixa da Arena Fonte Nova, nas proximidades da Loja Esquadrão, alterando os seguintes pontos:

  • Ladeira da Fonte das Pedras;
  • Avenida Joana Angélica;
  • Avenida Presidente Castelo Branco;
  • Avenida Presidente Costa e Silva;
  • Avenida Vasco da Gama;
  • Rua José Leonídio de Sena;
  • Rua Professora Anfrísia Santiago;
  • Rua Arquimedes Gonçalves;
  • Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira;
  • Rua Santa Clara;
  • Viaduto dos Engenheiros;

Metrô

Para quem terá o metrô como opção de transporte, a Motiva, antiga CCR Metrô, ampliou o número de viagens realizadas pelos trens, aumentando também o efetivo de seguranças para evitar possíveis conflitos, mesmo com torcida única.

A estação mais próxima ao estádio é a localizada no Campo da Pólvora, garantindo percurso a pé para os torcedores.

