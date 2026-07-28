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SALVADOR

Bairros populares de Salvador ganham novas linhas de ônibus; confira trajetos

Mudanças entram em vigor no próximo sábado (1º/08), com a criação de duas novas linhas de ônibus

Luan Julião
Por
Cartão de transporte
Cartão de transporte - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) colocará em operação, a partir do próximo sábado, 1º, duas novas linhas de ônibus para reforçar o atendimento aos moradores da Mata Escura e do Arraial do Retiro, em Salvador. A medida busca ampliar a oferta do transporte público, melhorar os deslocamentos na região e fortalecer a integração com o metrô por meio do Terminal do Retiro, que será a base operacional dos novos itinerários.

As novas linhas serão a 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá e a 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro. Ambas funcionarão de segunda a sexta-feira, realizando 23 e 17 viagens diárias, respectivamente.

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Com a implantação dos novos percursos, a linha 1204 será desativada. Segundo a Semob, o atendimento atualmente prestado por ela será absorvido pelas duas novas linhas. Outra novidade é que a Avenida Batatinha passará a contar, pela primeira vez, com circulação de ônibus, ampliando a ligação da Mata Escura com a Estação Bom Juá do metrô.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a mudança foi planejada após solicitações apresentadas por moradores da região. Segundo ele, a iniciativa amplia as opções de deslocamento, melhora a integração entre ônibus e metrô e torna as viagens mais rápidas e eficientes para quem utiliza o transporte coletivo.

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Confira os itinerários das novas linhas

Linha 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá

Sentido Mata Escura/Bom Juá

  • Terminal Retiro
  • Rua Baixa do Santo Antônio
  • Avenida Barros Reis
  • Rua Soares Filho
  • Avenida Oliveira
  • Avenida Batatinha
  • Rua São Jorge da Mata Escura
  • Rua Paulo Hélio de Carvalho
  • Rua Benjamin Abdon
  • Rua Sebastião Mascarenhas
  • Rua São Júlio

Sentido Terminal Retiro

  • Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela
  • Rua Direta da Mata Escura
  • Rua São Jorge da Mata Escura
  • Avenida Batatinha
  • Rua Soares Filho
  • Rua Bom Juá
  • Rua Jaqueira do Carneiro
  • Largo do Retiro
  • Avenida San Martin
  • Avenida Barros Reis
  • Rua Doutor Ladislau Cavalcante
  • Rua Dalmiro São Pedro
  • Travessa Doutor Ladislau Cavalcante
  • Avenida Barros Reis
  • Terminal Retiro

Horário de funcionamento

  • Primeira viagem: 4h20
  • Última saída: 22h10

Linha 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro

Sentido Conjunto ACM/Arraial do Retiro

  • Terminal Retiro
  • Rua Baixa do Santo Antônio
  • Avenida Barros Reis
  • Avenida Luís Eduardo Magalhães
  • Rua Tenente Valmir Alcântara
  • Rua Silveira Martins
  • Estrada das Barreiras
  • Rua Major Vitorino Palma
  • Rua Capitão Aloísio Silva

Sentido Terminal Retiro

  • Estrada das Barreiras
  • Rua Direta do Arraial
  • Estrada das Barreiras
  • Rua Silveira Martins
  • Rua Tenente Valmir Alcântara
  • Avenida Luís Eduardo Magalhães
  • Rua Baixa do Santo Antônio
  • Terminal Retiro

Horário de funcionamento

  • Primeira viagem: 4h50
  • Última saída: 21h05
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Tags

linhas de ônibus mata escura Mobilidade Urbana Salvador transporte público

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