Bairros populares de Salvador ganham novas linhas de ônibus; confira trajetos

A Secretaria de Mobilidade (Semob) colocará em operação, a partir do próximo sábado, 1º, duas novas linhas de ônibus para reforçar o atendimento aos moradores da Mata Escura e do Arraial do Retiro, em Salvador. A medida busca ampliar a oferta do transporte público, melhorar os deslocamentos na região e fortalecer a integração com o metrô por meio do Terminal do Retiro, que será a base operacional dos novos itinerários.

As novas linhas serão a 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá e a 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro. Ambas funcionarão de segunda a sexta-feira, realizando 23 e 17 viagens diárias, respectivamente.

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Com a implantação dos novos percursos, a linha 1204 será desativada. Segundo a Semob, o atendimento atualmente prestado por ela será absorvido pelas duas novas linhas. Outra novidade é que a Avenida Batatinha passará a contar, pela primeira vez, com circulação de ônibus, ampliando a ligação da Mata Escura com a Estação Bom Juá do metrô.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a mudança foi planejada após solicitações apresentadas por moradores da região. Segundo ele, a iniciativa amplia as opções de deslocamento, melhora a integração entre ônibus e metrô e torna as viagens mais rápidas e eficientes para quem utiliza o transporte coletivo.

Confira os itinerários das novas linhas

Linha 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá

Sentido Mata Escura/Bom Juá

Terminal Retiro

Rua Baixa do Santo Antônio

Avenida Barros Reis

Rua Soares Filho

Avenida Oliveira

Avenida Batatinha

Rua São Jorge da Mata Escura

Rua Paulo Hélio de Carvalho

Rua Benjamin Abdon

Rua Sebastião Mascarenhas

Rua São Júlio

Sentido Terminal Retiro

Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela

Rua Direta da Mata Escura

Rua São Jorge da Mata Escura

Avenida Batatinha

Rua Soares Filho

Rua Bom Juá

Rua Jaqueira do Carneiro

Largo do Retiro

Avenida San Martin

Avenida Barros Reis

Rua Doutor Ladislau Cavalcante

Rua Dalmiro São Pedro

Travessa Doutor Ladislau Cavalcante

Avenida Barros Reis

Terminal Retiro

Horário de funcionamento

Primeira viagem: 4h20

Última saída: 22h10

Linha 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro

Sentido Conjunto ACM/Arraial do Retiro

Terminal Retiro

Rua Baixa do Santo Antônio

Avenida Barros Reis

Avenida Luís Eduardo Magalhães

Rua Tenente Valmir Alcântara

Rua Silveira Martins

Estrada das Barreiras

Rua Major Vitorino Palma

Rua Capitão Aloísio Silva

Sentido Terminal Retiro

Estrada das Barreiras

Rua Direta do Arraial

Estrada das Barreiras

Rua Silveira Martins

Rua Tenente Valmir Alcântara

Avenida Luís Eduardo Magalhães

Rua Baixa do Santo Antônio

Terminal Retiro

Horário de funcionamento