SALVADOR
Bairros populares de Salvador ganham novas linhas de ônibus; confira trajetos
Mudanças entram em vigor no próximo sábado (1º/08), com a criação de duas novas linhas de ônibus
A Secretaria de Mobilidade (Semob) colocará em operação, a partir do próximo sábado, 1º, duas novas linhas de ônibus para reforçar o atendimento aos moradores da Mata Escura e do Arraial do Retiro, em Salvador. A medida busca ampliar a oferta do transporte público, melhorar os deslocamentos na região e fortalecer a integração com o metrô por meio do Terminal do Retiro, que será a base operacional dos novos itinerários.
As novas linhas serão a 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá e a 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro. Ambas funcionarão de segunda a sexta-feira, realizando 23 e 17 viagens diárias, respectivamente.
Com a implantação dos novos percursos, a linha 1204 será desativada. Segundo a Semob, o atendimento atualmente prestado por ela será absorvido pelas duas novas linhas. Outra novidade é que a Avenida Batatinha passará a contar, pela primeira vez, com circulação de ônibus, ampliando a ligação da Mata Escura com a Estação Bom Juá do metrô.
De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a mudança foi planejada após solicitações apresentadas por moradores da região. Segundo ele, a iniciativa amplia as opções de deslocamento, melhora a integração entre ônibus e metrô e torna as viagens mais rápidas e eficientes para quem utiliza o transporte coletivo.
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Confira os itinerários das novas linhas
Linha 2004 – Terminal Retiro x Mata Escura/Bom Juá
Sentido Mata Escura/Bom Juá
- Terminal Retiro
- Rua Baixa do Santo Antônio
- Avenida Barros Reis
- Rua Soares Filho
- Avenida Oliveira
- Avenida Batatinha
- Rua São Jorge da Mata Escura
- Rua Paulo Hélio de Carvalho
- Rua Benjamin Abdon
- Rua Sebastião Mascarenhas
- Rua São Júlio
Sentido Terminal Retiro
- Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela
- Rua Direta da Mata Escura
- Rua São Jorge da Mata Escura
- Avenida Batatinha
- Rua Soares Filho
- Rua Bom Juá
- Rua Jaqueira do Carneiro
- Largo do Retiro
- Avenida San Martin
- Avenida Barros Reis
- Rua Doutor Ladislau Cavalcante
- Rua Dalmiro São Pedro
- Travessa Doutor Ladislau Cavalcante
- Avenida Barros Reis
- Terminal Retiro
Horário de funcionamento
- Primeira viagem: 4h20
- Última saída: 22h10
Linha 2005 – Terminal Retiro x Conjunto ACM/Arraial do Retiro
Sentido Conjunto ACM/Arraial do Retiro
- Terminal Retiro
- Rua Baixa do Santo Antônio
- Avenida Barros Reis
- Avenida Luís Eduardo Magalhães
- Rua Tenente Valmir Alcântara
- Rua Silveira Martins
- Estrada das Barreiras
- Rua Major Vitorino Palma
- Rua Capitão Aloísio Silva
Sentido Terminal Retiro
- Estrada das Barreiras
- Rua Direta do Arraial
- Estrada das Barreiras
- Rua Silveira Martins
- Rua Tenente Valmir Alcântara
- Avenida Luís Eduardo Magalhães
- Rua Baixa do Santo Antônio
- Terminal Retiro
Horário de funcionamento
- Primeira viagem: 4h50
- Última saída: 21h05