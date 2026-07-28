Escola abre 30 vagas para curso gratuito de iniciação circense

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Escola Picolino de Artes do Circo abriu 30 vagas para um curso gratuito de iniciação circense voltado a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. As aulas serão realizadas no picadeiro do Circo Picolino, localizado na Orla de Pituaçu, em Salvador.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 5 de agosto de forma online, através do formulário. As atividades começam no dia 6 de agosto e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 17h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O processo seletivo dará prioridade a estudantes da rede pública e a beneficiários de programas sociais federais, como CadÚnico e Bolsa Família, que representarão 70% das vagas disponíveis.



Como serão as aulas

Os candidatos selecionados serão avisados previamente e deverão comparecer ao local no primeiro dia para uma entrevista e o início das atividades. A orientação é que os participantes utilizem roupas leves e levem uma garrafa de água.

Durante o curso, os alunos terão aulas de diferentes modalidades das artes circenses, como malabarismo, arame, trapézio, corda indiana, acrobacia, monociclo e contorção.

A formação busca desenvolver habilidades como coordenação motora, consciência corporal, criatividade, disciplina, trabalho em equipe e expressão artística.