Energia será interrompida em nove bairros de Salvador nesta terça; veja lista

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Salvador terá interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em nove bairros nesta terça-feira, 28. De acordo com a Neoenergia Coelba, as interrupções são necessárias para a realização de serviços preventivos de melhorias e manutenção na rede elétrica.

Os desligamentos são realizados de forma programada e comunicados previamente aos clientes por meio de mensagem via WhatsApp. Para receber o aviso, é necessário manter o cadastro atualizado junto à Neoenergia Coelba. Além disso, os locais e horários das interrupções também podem ser consultados no site da distribuidora.

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Confira bairros afetados:

FAZENDA COUTOS - Rua Irecê, Rua 53.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

FAZENDA COUTOS III - Rua Almirante Mourão De Sá.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Rua Do Teatro, Et Do Farol, Rua Professor Souza Brito.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PARIPE - Tv 3 São José De Paripe, Rua Irecê, Rua Coracao De Jesus, Rua 10 De Abril, Rua São José De Paripe, Rua Da Paz Do Bate Coracao, Rua São Jorge, Rua Alto Bela Vista, Rua São Jorge De Paripe, Rua Alto Da Bela Vista, Tv Nassau, Rua Senhor Do Bonfim, Rua São Miguel.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PERIPERI - Rua Do Curió.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00





SÃO RAFAEL - Et Do Mandu.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00





SÃO TOMÉ DE PARIPE - Et Da Base Naval De Aratu, Tv 3 São José.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

STELLA MARIS - Lo Stella Maris.

DATA: 28.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ILHA DE MARÉ - Rua Ponta Dos Cavalos, Rua Do Martelo, Rua Do Passa Cavalo, Tv Do Cemitério, Rua Ponta Grossa, Rua Da Usina, Praia Grande - Rua Da Formiga.