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SALVADOR

Energia será interrompida em nove bairros de Salvador nesta terça; veja lista

Serão realizados serviços preventivos de melhorias e manutenção na rede elétrica

Victoria Isabel
Por
Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba - Foto: Reprodução| Neoenergia Coelba

Salvador terá interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em nove bairros nesta terça-feira, 28. De acordo com a Neoenergia Coelba, as interrupções são necessárias para a realização de serviços preventivos de melhorias e manutenção na rede elétrica.

Os desligamentos são realizados de forma programada e comunicados previamente aos clientes por meio de mensagem via WhatsApp. Para receber o aviso, é necessário manter o cadastro atualizado junto à Neoenergia Coelba. Além disso, os locais e horários das interrupções também podem ser consultados no site da distribuidora.

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Confira bairros afetados:

FAZENDA COUTOS - Rua Irecê, Rua 53.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

FAZENDA COUTOS III - Rua Almirante Mourão De Sá.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Rua Do Teatro, Et Do Farol, Rua Professor Souza Brito.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PARIPE - Tv 3 São José De Paripe, Rua Irecê, Rua Coracao De Jesus, Rua 10 De Abril, Rua São José De Paripe, Rua Da Paz Do Bate Coracao, Rua São Jorge, Rua Alto Bela Vista, Rua São Jorge De Paripe, Rua Alto Da Bela Vista, Tv Nassau, Rua Senhor Do Bonfim, Rua São Miguel.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

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PERIPERI - Rua Do Curió.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SÃO RAFAEL - Et Do Mandu.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SÃO TOMÉ DE PARIPE - Et Da Base Naval De Aratu, Tv 3 São José.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

STELLA MARIS - Lo Stella Maris.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ILHA DE MARÉ - Rua Ponta Dos Cavalos, Rua Do Martelo, Rua Do Passa Cavalo, Tv Do Cemitério, Rua Ponta Grossa, Rua Da Usina, Praia Grande - Rua Da Formiga.

  • DATA: 28.07.2026
  • HORÁRIO: das 10:30:00 às 16:30:00
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energia Neoenergia Coelba Salvador

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