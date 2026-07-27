Ferries desfalcam Travessia Salvador-Itaparica nesta semana

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A Travessia Salvador-Itaparica vai ser prejudicada nesta semana por conta de desfalques no Sistema Ferry-Boat. As embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi estarão temporariamente fora de operação entre a quarta, 28, e sexta-feira, 30, alternadamente.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa que opera o sistema, a medida faz parte do programa de manutenção da frota e tem como objetivo garantir a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade operacional das embarcações.

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De olho na fila

A empresa orienta que os usuários do meio de transporte acessem o Filômetro antes de se dirigirem aos terminais para consultar a programação de viagens e condições de embarque.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, a programação poderá sofrer alterações de acordo com as condições operacionais, no momento.