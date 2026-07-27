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Ferries desfalcam Travessia Salvador-Itaparica nesta semana

Duas embarcações estarão temporariamente fora de operação

Anderson Ramos
Por
Terminal do Ferry Boat em Bom Despacho, na Ilha de Vera Cruz
Terminal do Ferry Boat em Bom Despacho, na Ilha de Vera Cruz - Foto: Rafael Lemos | Seinfra | Divulgação

A Travessia Salvador-Itaparica vai ser prejudicada nesta semana por conta de desfalques no Sistema Ferry-Boat. As embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi estarão temporariamente fora de operação entre a quarta, 28, e sexta-feira, 30, alternadamente.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa que opera o sistema, a medida faz parte do programa de manutenção da frota e tem como objetivo garantir a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade operacional das embarcações.

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De olho na fila

A empresa orienta que os usuários do meio de transporte acessem o Filômetro antes de se dirigirem aos terminais para consultar a programação de viagens e condições de embarque.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, a programação poderá sofrer alterações de acordo com as condições operacionais, no momento.

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Tags

filômetro internacional travessias sistema ferry-boat Travessia Salvador-Itaparica

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