TRANSTORNO
Ferries desfalcam Travessia Salvador-Itaparica nesta semana
Duas embarcações estarão temporariamente fora de operação
A Travessia Salvador-Itaparica vai ser prejudicada nesta semana por conta de desfalques no Sistema Ferry-Boat. As embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi estarão temporariamente fora de operação entre a quarta, 28, e sexta-feira, 30, alternadamente.
De acordo com a Internacional Travessias, empresa que opera o sistema, a medida faz parte do programa de manutenção da frota e tem como objetivo garantir a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade operacional das embarcações.
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De olho na fila
A empresa orienta que os usuários do meio de transporte acessem o Filômetro antes de se dirigirem aos terminais para consultar a programação de viagens e condições de embarque.
Ainda de acordo com a Internacional Travessias, a programação poderá sofrer alterações de acordo com as condições operacionais, no momento.