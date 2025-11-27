Menu
SALVADOR
ABRE E FECHA

Black Friday terá madrugadão e estacionamento gratuito em Salvador; veja programação

Três dias de ofertas, funcionamento ampliado e ações especiais prometem movimentar Salvador e Região Metropolitana

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/11/2025 - 11:19 h | Atualizada em 27/11/2025 - 13:26
Black Friday promete alterar o ritmo dos principais shoppings de Salvador e região metropolitana
Black Friday promete alterar o ritmo dos principais shoppings de Salvador e região metropolitana

A Black Friday toma conta de Salvador e Região Metropolitana a partir desta sexta-feira, 28, com uma maratona de horários estendidos, descontos agressivos e benefícios extras — incluindo estacionamento gratuito em alguns centros de compras.

Entre ampliação de funcionamento, vitrines repaginadas e campanhas que antecipam o clima de Natal, os shoppings da capital e RMS preparam uma das maiores operações do ano para atender o público entre 28 e 30 de novembro.

Funcionamento durante a Black Friday: 28, 29 e 30 de novembro

Shopping Center Lapa

Sexta (28) e sábado (29):

  • Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h
  • Riachuelo, Pernambucanas e Americanas: 7h às 20h
  • Estacionamento: 4h por R$ 10
  • Black Week: até 70% de desconto
  • Promoção de Natal: a cada R$ 250 em compras, vale-cupom; cupom em dobro durante a Black Week

Shopping Bela Vista

  • Sexta (28): 7h às 23h
  • Sábado (29): 7h às 23h

Shopping Barra

Sexta (28): Barra Friday

  • Lojas e quiosques: 9h às 23h
  • Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h
  • Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h
  • Descontos: até 80%

Sábado (29)

  • Lojas e quiosques: 9h às 22h
  • Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 22h
  • Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h

Domingo (30)

  • Lojas e quiosque: 12h às 20h
  • Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 20h
  • Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h

Parque Shopping Bahia – Black Braba

Sexta (28):

  • Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h
  • Alameda Gourmet: 11h às 0h

Sábado (29):

  • Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
  • Alameda Gourmet: 10h às 23h

Domingo (30):

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação e âncoras: 12h às 21h
  • Alameda Gourmet: 12h às 22h
  • Atração especial: presença de Robson Conceição e ativação com máquina de soco

Shopping da Bahia

  • Sexta (28): 8h às 23h
  • Sábado (29): 9h às 22h
  • Domingo (30): 12h às 21h

Salvador Shopping

Sexta (28):

  • Americanas, Magazine Luiza, drogarias e algumas operações: 8h às 23h
  • Demais lojas: 9h às 23h

Sábado (29): 9h às 22h

Domingo (30): 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

Sexta (28):

  • Americanas: 6h
  • Le Biscuit: 7h
  • Casas Bahia, Guaibim, Pernambucanas, Centauro e Marisa: 8h
  • Demais lojas: 9h às 23h

Sábado (29): 9h às 22h

Domingo (30): 12h às 21h

Outlet Premium

  • Sexta (28): 9h às 22h
  • Sábado (29): 9h às 22h

Shopping Paralela

  • Sexta (28): 8h às 23h
  • Sábado (29): 9h às 22h
  • Domingo (30): 12h às 21h

Shopping Piedade

  • Sexta (28): 8h às 20h
  • Sábado (29): 8h às 20h

Shopping Itaigara

  • Funcionamento normal: 9h às 20h

Shopping Paseo

  • Funcionamento normal: 9h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari

  • Funcionamento geral: 9h às 21h
  • Lojas Americanas: 9h às 22h
  • Piticas: 9h às 22h30
  • McDonald’s: 9h às 23h

Home Center Ferreira Costa (Barris e Paralela)

  • Sexta (28): 8h às 22h
  • Sábado (29): 8h às 22h
  • Domingo (30): 8h às 20h
  • Estacionamento: gratuito

x