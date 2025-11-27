ABRE E FECHA
Black Friday terá madrugadão e estacionamento gratuito em Salvador; veja programação
Três dias de ofertas, funcionamento ampliado e ações especiais prometem movimentar Salvador e Região Metropolitana
Por Iarla Queiroz
A Black Friday toma conta de Salvador e Região Metropolitana a partir desta sexta-feira, 28, com uma maratona de horários estendidos, descontos agressivos e benefícios extras — incluindo estacionamento gratuito em alguns centros de compras.
Entre ampliação de funcionamento, vitrines repaginadas e campanhas que antecipam o clima de Natal, os shoppings da capital e RMS preparam uma das maiores operações do ano para atender o público entre 28 e 30 de novembro.
Funcionamento durante a Black Friday: 28, 29 e 30 de novembro
Shopping Center Lapa
Sexta (28) e sábado (29):
- Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h
- Riachuelo, Pernambucanas e Americanas: 7h às 20h
- Estacionamento: 4h por R$ 10
- Black Week: até 70% de desconto
- Promoção de Natal: a cada R$ 250 em compras, vale-cupom; cupom em dobro durante a Black Week
Shopping Bela Vista
- Sexta (28): 7h às 23h
- Sábado (29): 7h às 23h
Shopping Barra
Sexta (28): Barra Friday
- Lojas e quiosques: 9h às 23h
- Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h
- Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h
- Descontos: até 80%
Sábado (29)
- Lojas e quiosques: 9h às 22h
- Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 22h
- Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h
Domingo (30)
- Lojas e quiosque: 12h às 20h
- Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 20h
- Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h
Parque Shopping Bahia – Black Braba
Sexta (28):
- Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h
- Alameda Gourmet: 11h às 0h
Sábado (29):
- Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
- Alameda Gourmet: 10h às 23h
Domingo (30):
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Alimentação e âncoras: 12h às 21h
- Alameda Gourmet: 12h às 22h
- Atração especial: presença de Robson Conceição e ativação com máquina de soco
Shopping da Bahia
- Sexta (28): 8h às 23h
- Sábado (29): 9h às 22h
- Domingo (30): 12h às 21h
Salvador Shopping
Sexta (28):
- Americanas, Magazine Luiza, drogarias e algumas operações: 8h às 23h
- Demais lojas: 9h às 23h
Sábado (29): 9h às 22h
Domingo (30): 12h às 21h
Salvador Norte Shopping
Sexta (28):
- Americanas: 6h
- Le Biscuit: 7h
- Casas Bahia, Guaibim, Pernambucanas, Centauro e Marisa: 8h
- Demais lojas: 9h às 23h
Sábado (29): 9h às 22h
Domingo (30): 12h às 21h
Outlet Premium
- Sexta (28): 9h às 22h
- Sábado (29): 9h às 22h
Shopping Paralela
- Sexta (28): 8h às 23h
- Sábado (29): 9h às 22h
- Domingo (30): 12h às 21h
Shopping Piedade
- Sexta (28): 8h às 20h
- Sábado (29): 8h às 20h
Shopping Itaigara
- Funcionamento normal: 9h às 20h
Shopping Paseo
- Funcionamento normal: 9h às 21h
Boulevard Shopping Camaçari
- Funcionamento geral: 9h às 21h
- Lojas Americanas: 9h às 22h
- Piticas: 9h às 22h30
- McDonald’s: 9h às 23h
Home Center Ferreira Costa (Barris e Paralela)
- Sexta (28): 8h às 22h
- Sábado (29): 8h às 22h
- Domingo (30): 8h às 20h
- Estacionamento: gratuito
