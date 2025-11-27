Black Friday terá madrugadão e estacionamento gratuito em Salvador; veja programação

Black Friday promete alterar o ritmo dos principais shoppings de Salvador e região metropolitana - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Black Friday toma conta de Salvador e Região Metropolitana a partir desta sexta-feira, 28, com uma maratona de horários estendidos, descontos agressivos e benefícios extras — incluindo estacionamento gratuito em alguns centros de compras.

Entre ampliação de funcionamento, vitrines repaginadas e campanhas que antecipam o clima de Natal, os shoppings da capital e RMS preparam uma das maiores operações do ano para atender o público entre 28 e 30 de novembro.

Funcionamento durante a Black Friday: 28, 29 e 30 de novembro

Shopping Center Lapa

Sexta (28) e sábado (29):

Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h

8h às 20h Riachuelo, Pernambucanas e Americanas: 7h às 20h

7h às 20h Estacionamento: 4h por R$ 10

4h por R$ 10 Black Week: até 70% de desconto

até 70% de desconto Promoção de Natal: a cada R$ 250 em compras, vale-cupom; cupom em dobro durante a Black Week

Shopping Bela Vista

Sexta (28): 7h às 23h

7h às 23h Sábado (29): 7h às 23h

Shopping Barra

Sexta (28): Barra Friday

Lojas e quiosques: 9h às 23h

9h às 23h Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h

9h às 23h Restaurantes (Barra Gourmet e L4): a partir das 12h

a partir das 12h Descontos: até 80%

Sábado (29)

Lojas e quiosques: 9h às 22h

9h às 22h Praça de Alimentação e Lazer : 9h às 22h

: 9h às 22h Restaurantes (Barra Gourmet e L4) : a partir das 12h

Domingo (30)

Lojas e quiosque: 12h às 20h

12h às 20h Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 20h

12h às 20h Restaurantes (Barra Gourmet e L4) : a partir das 12h

Parque Shopping Bahia – Black Braba

Sexta (28):

Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h

8h às 23h Alameda Gourmet: 11h às 0h

Sábado (29):

Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Alameda Gourmet: 10h às 23h

Domingo (30):

Lojas e quiosques: 13h às 21h

13h às 21h Alimentação e âncoras: 12h às 21h

12h às 21h Alameda Gourmet: 12h às 22h

12h às 22h Atração especial: presença de Robson Conceição e ativação com máquina de soco

Shopping da Bahia

Sexta (28): 8h às 23h

8h às 23h Sábado (29): 9h às 22h

9h às 22h Domingo (30): 12h às 21h

Salvador Shopping

Sexta (28):

Americanas, Magazine Luiza, drogarias e algumas operações: 8h às 23h

8h às 23h Demais lojas: 9h às 23h

Sábado (29): 9h às 22h

Domingo (30): 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

Sexta (28):

Americanas: 6h

6h Le Biscuit: 7h

7h Casas Bahia, Guaibim, Pernambucanas, Centauro e Marisa: 8h

8h Demais lojas: 9h às 23h

Sábado (29): 9h às 22h

Domingo (30): 12h às 21h

Outlet Premium

Sexta (28): 9h às 22h

9h às 22h Sábado (29): 9h às 22h

Shopping Paralela

Sexta (28): 8h às 23h

8h às 23h Sábado (29): 9h às 22h

9h às 22h Domingo (30): 12h às 21h

Shopping Piedade

Sexta (28): 8h às 20h

8h às 20h Sábado (29): 8h às 20h

Shopping Itaigara

Funcionamento normal: 9h às 20h

Shopping Paseo

Funcionamento normal: 9h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari

Funcionamento geral: 9h às 21h

9h às 21h Lojas Americanas: 9h às 22h

9h às 22h Piticas: 9h às 22h30

9h às 22h30 McDonald’s: 9h às 23h

Home Center Ferreira Costa (Barris e Paralela)