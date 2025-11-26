Vídeo: mulher é resgatada de escombros após casa desabar em Salvador

Mulher estava sozinha no imóvel na hora do desabamento - Foto: Divulgação Corpo Bombeiros

Um momento de tensão mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Vila União, no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 26. Uma mulher, que não teve o nome revelado, ficou parcialmente soterrada após parte o teto de um imóvel desabar.

Ela foi resgatada por equipes do 12º BBM/Salvar e, depois de receber atendimento médico no local, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em uma ambulância do SAMU. Os socorristas imobilizaram a perna direita dela. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações, na hora do fato, a mulher estava sozinha na residência. Ainda não se sabe o que ocasionou o desabamento. As investigações serão conduzidas pelos órgãos competentes.

Cinco viaturas participaram da operação de resgate, que contou com a coordenação do CBMBA e mobilização intensa das equipes. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel será evacuado, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizará o escoramento e a demolição das partes comprometidas.