SUSTO

Vídeo: mulher é resgatada de escombros após casa desabar em Salvador

Mulher teve ferimentos na perna direita e foi levada para o HGE

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 22:53 h | Atualizada em 26/11/2025 - 23:32
Mulher estava sozinha no imóvel na hora do desabamento
Mulher estava sozinha no imóvel na hora do desabamento

Um momento de tensão mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Vila União, no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 26. Uma mulher, que não teve o nome revelado, ficou parcialmente soterrada após parte o teto de um imóvel desabar.

Ela foi resgatada por equipes do 12º BBM/Salvar e, depois de receber atendimento médico no local, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em uma ambulância do SAMU. Os socorristas imobilizaram a perna direita dela. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações, na hora do fato, a mulher estava sozinha na residência. Ainda não se sabe o que ocasionou o desabamento. As investigações serão conduzidas pelos órgãos competentes.

Cinco viaturas participaram da operação de resgate, que contou com a coordenação do CBMBA e mobilização intensa das equipes. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel será evacuado, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizará o escoramento e a demolição das partes comprometidas.

x