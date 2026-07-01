Campanha vai apoiar tratamento oncológico no Martagão Gesteira

A edição de 2026 do McDia Feliz vai contribuir com a arrecadação de recursos para o Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. A campanha será destinada à realização de exames essenciais para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes oncológicos, além da construção de um “Espaço Família”.

Campanha e “Dia D”

O “Dia D” da ação está marcado para 22 de agosto. Nesta data, a venda do sanduíche Big Mac em Salvador será revertida para os projetos apoiados pelo hospital.

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Para participar, baianos e empresas podem adquirir antecipadamente os tíquetes da campanha, que serão trocados no dia da ação por um Big Mac. As vendas são feitas pelo site oficial da campanha ou pelo telefone informado pela instituição.

Destinação dos recursos

Segundo a diretora do Martagão Gesteira, Andrezza Santana, os recursos serão utilizados para manter a realização de exames oncológicos, considerados fundamentais no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Os valores também serão aplicados na criação do “Espaço Família”, em parceria com a Casa Ronald McDonald Bahia.

Projeto “Espaço Família”

De acordo com o diretor médico do hospital, Ian Simões, o espaço será voltado ao acolhimento de acompanhantes de pacientes em tratamento. O local deve oferecer ambiente para descanso, alimentação, higiene pessoal e convivência entre famílias.

“Grande parte dessas famílias vive temporariamente em casas de apoio ou depende de estruturas improvisadas para descansar e se alimentar durante o período de tratamento. O Espaço Família nasce justamente para oferecer um ambiente acolhedor, seguro e humanizado, onde pais, mães e responsáveis possam fazer uma refeição, descansar, cuidar da higiene pessoal, conviver com outras famílias que enfrentam desafios semelhantes e encontrar um momento de conforto em meio à difícil jornada do tratamento oncológico infantil”, destaca o diretor médico do Martagão, Ian Simões.

O projeto também contará com áreas de convivência, espaço para alimentação, brinquedoteca e locais de acolhimento, seguindo modelo já adotado em outras unidades hospitalares do país por meio da Casa Ronald McDonald, instituição ligada à rede internacional Ronald McDonald House Charities.