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SALVADOR

Cassange passa a ter nova linha de ônibus nesta quinta; veja percurso

Bairro também terá ajustes em outros dois itinerários

Luiza Nascimento
Por
Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

O bairro Cassange, em Salvador, vai passar a ter uma nova linha de ônibus a partir desta quinta-feira, 1, para ampliar o atendimento de transporte público na região, após pedido de moradores. A 1069-02 – Estação Mussurunga/Cassange (Circular) terá cinco viagens nos dias úteis e três aos sábados, domingos e feriados.

O novo serviço fará um percurso circular da seguinte forma:

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  • Ida: Estação Mussurunga, passando por vias como Avenida Luís Viana, Avenida Orlando Gomes, Avenida Carybé, Avenida São Cristóvão, BA-526, Rua Alto do Girassol, Avenida Senhor do Bonfim, Rua Gonçalo de Ataíde Pereira, Rua Fernando Sales, Rua Vale do Ouro e Estrada do Fidalgo;
  • Volta: Estrada das Pedreiras, Estrada do Raposo, Avenida Fidalgo, Travessa Barbosa e Estrada do Cassange e Estação Mussurunga.

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Além da criação da nova linha, haverá ainda ajustes nos itinerários e na programação das linhas 1069 – Estação Mussurunga/Cassange-Boca da Mata 1069-01 – Estação Mussurunga/Boca da Mata (via Fidalgo).

Confira mudanças:

1069 - Estação Mussurunga/Cassange-Boca da Mata

O itinerário será alterado com percurso entre a Estação Mussurunga e as regiões de Cassange e Boca da Mata, passando a atender a localidade do Canto do Rio.

1069-01 – Estação Mussurunga/Boca da Mata (via Fidalgo)

Ajuste para o atendimento entre a Estação Mussurunga e Boca da Mata, passando por áreas como Estrada do Cassange e Avenida Fidalgo na ida e na volta.

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