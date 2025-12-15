INCÊNDIO
"Cenário muito complexo", diz Bombeiros sobre incêndio em ferro-velho
Acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, 15, no Bairro da Paz
Por Luan Julião e Luiza Nascimento
O incêndio que atingiu um ferro-velho localizado no Bairro da Paz,em Salvador, no fim da manhã desta segunda-feira, 15, já está sendo debelado. As chamas foram controladas, no entanto o Corpo de Bombeiros ainda tem muito trabalho pela frente.
Em entrevista ao portal A TARDE, o tenente Romualdo Costa Filho, responsável por coordenar a ação, afirmou que o local continha produtos inflamáveis e recicláveis, o que dificultou o trabalho.
"Um estabelecimento como esse que tem muito material como borracha, plástico, isso tudo é dificultador. E tem até a dificuldade de progredir nesse terreno com tanto material disposto de maneira horizontal. Todo esse cenário é muito complexo", explicou.
Incêndio controlado
Segundo o tenente, o caso é tratado como um "incêndio de estabelecimento comercial", que teve início durante uma atividade laboral rotineira. Após o ocorrido, a equipe foi acionada e iniciou o trabalho de primeira resposta com especialistas em combate a incêndios.
"O pessoal encontrou um cenário extremamente complexo e já iniciou imediatamente o combate à incêndio. As chamas nesse momento encontram-se já controladas. A gente solicitou, inclusive, a equipe de reforço, porque é muito material combustível e a gente precisa revirar esse material de tempo em tempo para conseguir debelar ele por completo", afirmou.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros garou aproximadamente 6 mil litros de água para controlar a situação.
