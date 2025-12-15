Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCÊNDIO

"Cenário muito complexo", diz Bombeiros sobre incêndio em ferro-velho

Acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, 15, no Bairro da Paz

Luan Julião e Luiza Nascimento

Por Luan Julião e Luiza Nascimento

15/12/2025 - 13:57 h
Imagem ilustrativa da imagem "Cenário muito complexo", diz Bombeiros sobre incêndio em ferro-velho
-

O incêndio que atingiu um ferro-velho localizado no Bairro da Paz,em Salvador, no fim da manhã desta segunda-feira, 15, já está sendo debelado. As chamas foram controladas, no entanto o Corpo de Bombeiros ainda tem muito trabalho pela frente.

Em entrevista ao portal A TARDE, o tenente Romualdo Costa Filho, responsável por coordenar a ação, afirmou que o local continha produtos inflamáveis e recicláveis, o que dificultou o trabalho.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Um estabelecimento como esse que tem muito material como borracha, plástico, isso tudo é dificultador. E tem até a dificuldade de progredir nesse terreno com tanto material disposto de maneira horizontal. Todo esse cenário é muito complexo", explicou.

Incêndio controlado

Leia Também:

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador
Incêndio causa destruição e mobiliza 20 viaturas dos bombeiros
Incêndio atinge apartamento de luxo em Ondina

Segundo o tenente, o caso é tratado como um "incêndio de estabelecimento comercial", que teve início durante uma atividade laboral rotineira. Após o ocorrido, a equipe foi acionada e iniciou o trabalho de primeira resposta com especialistas em combate a incêndios.

"O pessoal encontrou um cenário extremamente complexo e já iniciou imediatamente o combate à incêndio. As chamas nesse momento encontram-se já controladas. A gente solicitou, inclusive, a equipe de reforço, porque é muito material combustível e a gente precisa revirar esse material de tempo em tempo para conseguir debelar ele por completo", afirmou.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros garou aproximadamente 6 mil litros de água para controlar a situação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

combate a incêndios corpo de bombeiros ferro velho Incêndio Salvador Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

x