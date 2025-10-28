Centro Universitário fará mutirão de serviços em Salvador - Foto: Reprodução | Pexels

O Centro Universitário Estácio da Bahia realiza, na quarta-feira (29 de outubro), mais uma edição do projeto Estácio em Ação, um mutirão gratuito de serviços voltado à comunidade. A iniciativa acontece das 9h às 12h, no Parque Esportivo da Boca do Rio, na Av. Octávio Mangabeira, reunindo atividades nas áreas de saúde, bem-estar, cidadania e educação.

Durante o evento, o público poderá ter acesso a aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, testes rápidos para hepatite e sífilis, vacinação, atendimento jurídico e orientação postural, além de triagem e promoção de saúde bucal para adultos. Também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos.

A programação inclui ainda treino funcional e atividades recreativas voltadas às crianças. “Nosso propósito é formar profissionais conscientes de seu papel social. O Estácio em Ação é uma oportunidade de conectar o conhecimento acadêmico à realidade da comunidade, promovendo cidadania, solidariedade e saúde”, destaca Clicia Cordeiro, coordenadora dos cursos de Fisioterapia e Estética e Cosmética da instituição.

Nesta edição, o projeto conta com o apoio do Orla Brasil. “Depois da capacitação dos operadores de praia, surgiu a possibilidade de levarmos o Estácio em Ação para além dos muros da instituição”, conta Andreia Amaral, pró-reitora acadêmica da Estácio Bahia.

Segundo ela, a ação é “um momento de troca e aprendizado mútuo, em que os alunos colocam em prática o que aprendem em sala de aula e a comunidade é beneficiada com serviços que promovem bem-estar e inclusão social”.

Aberto ao público e sem necessidade de inscrição prévia, o evento contará com a participação de professores, estudantes e voluntários. “Todos são bem-vindos”, conclui Andreia Amaral.