Confira as 116 vagas do Simm oferecidas nesta quarta

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota - Foto: Agencia Brasilia / Divulgação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 116 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira,7. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.



Leia mais

>> Enem dos concursos: saiba quando e como acessar local de prova

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Leia mais

>> Confira os concursos com inscrições abertas em agosto na Bahia

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.



Leia mais

>> Banco da Amazônia lança concurso com salário inicial de até R$ 3,9 mil

VAGAS



Repositor de setor de frios

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, informática

intermediária, ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Gerente comercial

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, seis meses de experiência.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente administrativo

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou RH (estar cursando a partir do 2º semestre à noite), seis meses de experiência.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Dedetizador

Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, imprescindível ter CNH A e B, possuir moto.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de carga e descarga (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Jornalista (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Jornalismo (estar cursando no 4º semestre à noite), sem experiência.

Bolsa: R$700,00 + benefícios

Vagas: 1

Designer gráfico (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Design Gráfico (estar cursando no 4º

semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento em Coreldraw, Pacote Office e Photoshop.

Bolsa: R$706,00 + transporte

Vagas: 1

Operador de telemarketing

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter boa dicção, conhecimento em informática e ter atuado com televendas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Balconista de farmácia (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando a partir do 1º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar à tarde.

Bolsa: a combinar + transporte

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso de Vigilante, conhecimento em informática, desejável ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: R$1.458,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite, vaga zoneada para moradores da região do Cabula, Imbuí e São Rafael.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Cartazista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.635,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.566,00 + benefícios

Vagas: 5

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e curso na área será um diferencial.

Salário: R$1.650,00 + benefícios

Vagas: 10

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, experiência com bar e restaurante, conhecimento com destilados, vinhos, espumantes e coquetéis e curso na área será um diferencial.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 10

Subchefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, curso na área e gestão de pessoas.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

Vagas: 1

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino superior completo em Gastronomia, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, conhecimento em pacote Office e gestão de pessoas.

Salário: R$2.650,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de bar e restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível

experiência na área de bar e restaurante, boa dicção e escrita, ter disponibilidade total de horário.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 4

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível

experiência na área de bar e restaurante, boa dicção e escrita, ter disponibilidade total de horário.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 7

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível

experiência na área de bar e restaurante e ter disponibilidade total de horário, curso na área será um diferencial.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 9

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e noção de cortes de carne, curso na área será um diferencial.

Salário: R$1.650,00 + benefícios

Vagas: 9

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, Administração ou Direito (estar cursando a partir do 6º semestre à noite), sem experiência,

imprescindível ter conhecimento avançado com Excel.

Bolsa: R$700,00 + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 20

Auxiliar de produção de bolo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado em preparo de bolo.

Salário: R$1.560,38 + benefícios

Vagas: 4

Funileiro de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$2.348,47 + benefícios

Vagas: 1

Vistoriador de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.703,55 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D será um diferencial.

Salário: R$1.859,76 + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de caminhão pesado

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D será um diferencial.

Salário: R$2.350,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Camaçari.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.425,95 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2