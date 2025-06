Cooperativa faz parceria com condomínios e coleta materiais recicláveis

Paula é uma das cooperativadas que realizam trabalho de reciclagem junto aos condomínios - Foto: Divulgação Canore

No Brasil, cerca de 32% dos resíduos urbanos podem ser reciclados, mas de acordo com estudo da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), somente 8% tem a destinação correta.

O estudo "Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil" de 2024, também aponta que 41% dos resíduos produzidos em todo o país tiveram destinação inadequada, apenas 8,3% foram enviados para reciclagem, o que equivale a 6,7 milhões de toneladas.

E é nesse contexto, com um olhar na preservação do meio ambiente, mas também pensando em ações de logística reversa afim de proporcionar geração de trabalho, melhoria de renda e inclusão social que, em 2006, nasceu o Programa Mãos Pro Futuro. Entre 2013 e 2023, o programa atingiu a marca de 1 milhão de tonelada de materiais pós consumo recuperados e destinados para a reciclagem.

As iniciativas, que são da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos(ABIHPEC), são realizadas através de parcerias com cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Aqui na Bahia, a Cooperativa de Agentes Ambientais Nova República (Canore) tem atuado nesta missão através de recolhimento dos resíduos em 20 condomínios de Salvador.

A instituição recolhe os materiais e comercializa para as indústrias. O valor arrecadado por cada quilo de embalagem reciclada gera trabalho e renda para os trabalhadores cooperativados. Josélia Machado, presidente da Canore, diz que o apoio do programa foi essencial para ampliar a coleta.

"É muito importante esse projeto para os nossos cooperados e a cooperativa de doações de materiais recicláveis. Principalmente, na coleta de vidro, papel, plástico, papelão, metal, ferro, alumínio e eletroeletrônico. Esse projeto significa muito para a cooperativa Canore. Através desse projeto, nós conseguimos conquistar mais ampliação de doação de matérias recicláveis. Inclusive, nós fizemos mais doação, recebemos mais doação de materiais recicláveis e também fazemos mais coletas nos condomínios próximos à nossa cooperativa", explicou ela.

A catadora Paula Braz é uma das trabalhadoras beneficiadas pela parceria. Ela pontua a importância do programa e enfatiza que a participação dos gestores dos condomínios para o fortalecimento da coleta seletiva. "A gente sabe que mudar hábitos não é fácil, por isso esse trabalho de conversar com os condomínios e os parceiros é tão importante. Todo mundo precisa entender que dar a destinação certa para os resíduos faz a diferença para o meio ambiente, para as pessoas e pra cidade também”, destaca a cooperada da Canore.

A cooperativa e como participar da ação

Fundada no bairro de Santa Cruz, a Canore atua diretamente na coleta, triagem e comercialização de resíduos recicláveis, gerando renda para cooperados e cooperadas, contribuindo para geração de trabalho e renda e a preservação ambiental. Com o apoio de campanhas de educação ambiental e programas como o “De a Mão Pro Futuro.

Síndicos e administradores interessados em implementar a coleta seletiva em seus condomínios podem entrar em contato com a Cooperativa Canore através do número (71) 99105-2926 para agendar visitas técnicas, palestras de conscientização e definir rotinas de coleta. A prefeitura de Salvador também mantém um canal direto com cooperativas para facilitar esse processo e ampliar a cobertura da coleta seletiva na cidade.

Mãos Pro Futuro

Em 2009 o programa iniciou a parceria com a ABIPLA (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes), em 2014 com a ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) e em 2025 com a ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) Atualmente, o programa atende cerca de 200 cooperativas localizadas em 26 estados brasileiros e no DF, envolvendo cerca de 5.700 cooperados.