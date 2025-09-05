Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRAVE JUDICIAL

Credores e construção civil sofrem com impasse na recuperação da Metha OAS

Disputa sobre foro causa atrasos, insegurança jurídica e prejuízos a pequenos credores e empregos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/09/2025 - 6:00 h | Atualizada em 05/09/2025 - 19:34
Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023
Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023 -

A transferência do processo de Recuperação Judicial (RJ) do Grupo Metha SA .- empresa criada após a reestruturação do antigo Grupo OAS -, da 2ª Vara Empresarial de Salvador para a comarca de São Paulo, determinada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por maioria, causou forte repercussão negativa no setor da construção civil.

A mudança de competência, embora legalmente prevista em situações específicas, não é comum quando o processo já está avançado. A disputa sobre o foro competente resulta na paralisação temporária de etapas importantes do processo já avançado e levanta preocupações quanto ao impacto na geração de empregos, segurança jurídica e continuidade das negociações com credores. A transferência ocorreu em agosto deste ano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o advogado Marcus Borel, especialista em Recuperação Judicial, além da insegurança jurídica provocada pela disputa, a transferência do processo para outro distrito representa custos logísticos e jurídicos altos para pequenos fornecedores, que têm dificuldades de acompanhar os atos do processo à distância.

"Para estes [Pequenos e Médios Credores (fornecedores locais e trabalhistas)], o prejuízo é imenso. A transferência do processo para outra comarca, muitas vezes, a milhares de milhas, cria uma barreira financeira e logística significativa.

A instabilidade gerada pelo caso Metha/OAS acendeu um alerta no setor da construção civil. As empresas do ramo, que dependem fortemente de linhas de crédito e relações com fornecedores locais, observam com preocupação a demora na resolução do impasse. Com passivos estimados em R$ 6 bilhões, a recuperação do grupo envolve uma ampla cadeia de petróleo, tributos e contratos distribuídos por todo o país.

Irailson Gazo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Construção Civil e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav/BA), manifestou preocupação com a possível transferência do processo do RJ. Ele afirma que a mudança traz graves consequências sociais, econômicas e trabalhistas para o setor.

"Isso vai gerar uma grande dificuldade, tanto para a empresa, no ponto de vista de retorno, para que possa gerar mais empregos e que possa também ajudar no aquecimento da economia, principalmente da economia baiana, e também as rescisões contratuais de trabalhadores e trabalhadoras, que vão desde fundo de garantia, de depósitos que não foram feitos e nós fomos bastante otimistas com o andamento da Recuperação Judicial, avaliou o dirigente sindical.

Em 2015, a OAS entrou com pedido de recuperação judicial. Processo foi encerrado em 2020
Em 2015, a OAS entrou com pedido de recuperação judicial. Processo foi encerrado em 2020 | Foto: Divulgação

Disputa sobre o fórum gera atrasos e incertezas

Segundo o advogado Renato Bastos, mestre em Direito dos Negócios, a definição do foro deve seguir os critérios do "estabelecimento principal" da empresa, conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei 11.101/2005).

"É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil", diz o artigo 3º da Leo 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

"Esse centro de principais interesses, denominado COMI - center of main interest -, o que pode ser definido como principal fonte de riqueza ou centro de decisão da empresa. Essa análise é realizada caso a caso, podendo resultar na mudança do foro após o ajuizamento da ação. A principal e mais comum justificativa para a mudança é a prática de fórum shopping, em que o devedor é acusado de manipular o local de sua sede ou principal estabelecimento para escolher o foro em que deseja promover a sua recuperação judicial", explica Bastos. Desde 2023, a Meta mantém sede em Salvador.

Tramitação do processo

O processo da Metha tramitava em Salvador, desde 2023, e já havia tido o plano de pagamento aprovado pelos credores. No entanto, o Ministério Público da Bahia (MPBA) entendeu que a mudança de sede da empresa para a capital baiana foi uma estratégia artificial, com o objetivo de fugir da jurisdição paulista. Esse posicionamento se baseia no fato do Grupo OAS - envolvido nas investigações da Operação Lava Jato - ter passado por um processo semelhante no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entre 2015 e 2020, quando foi encerrado.

Essa acusação reacendeu o debate sobre o chamado “forum shopping”, prática em que as empresas escolhem estrategicamente o fórum mais favorável. Além disso, a Coesa, empresa também formada após o desmembramento da OEA, teve um pedido de Recuperação Judicial em 2021 e sua falência decretada pelo TJSP em 2023. Entretanto, essa decisão foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Limbo judicial e ameaça de recuperação

A indefinição sobre o foro competente gera o que os especialistas chamam de 'limbo jurídico', que paralisa o andamento da recuperação. Embora não haja clareza sobre qual juízo é responsável, medidas essenciais como a negociação com credores e a homologação de acordos ficam suspensas.

Um dos principais efeitos disso, segundo o advogado Marcus Borel, é a postergação do “stay period”, período de 180 dias de proteção legal em que a empresa não pode sofrer execuções ou bloqueios judiciais.

"Sem essa proteção, a companhia fica vulnerável à 'corrida dos credores', onde cada um tenta garantir seu crédito individualmente, através de penas e bloqueios judiciais. Essa instabilidade aloca investidores, cessa a oferta de crédito e pode sufocar a caixa da empresa, transformando uma crise potencialmente recuperável em uma insolvência irreversível", alerta o especialista no RJ.

Setor da construção civil em alerta

Credores e setor da construção civil sofre impactos
Credores e setor da construção civil sofre impactos | Foto: Reprodução Freepik

Ainda sobre os prejuízos ao setor da construção civil, o presidente do Sintepav/BA, Iranilson Gazo, lembrou que a expectativa do sindicato era de que o processo de Recuperação Judicial permanecesse na Bahia, com a perspectiva de que tudo ocorresse de forma favorável. Segundo ele, o Sintepav força para que a empresa se reerga e cumpra com as suas obrigações, incluindo o pagamento aos trabalhadores a partir da consolidação do plano de recuperação.

“Então, se a gente conseguiu um resultado positivo, se a empresa conseguir, para a gente seria positiva também, porque ganharíamos na ponta com o pagamento de trabalhadores e trabalhadoras, que para a gente, esses são os principais credores, que são trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou ele.

Irailson Gaza, presidente do Sintepav, diz que impasse judicial prejudica trabalhadores da construção civil
Irailson Gaza, presidente do Sintepav, diz que impasse judicial prejudica trabalhadores da construção civil | Foto: Divulgação Sintepav

Ainda de acordo com a Gazo, cerca de mil trabalhadores, todos vinculados ao Sintepav, estão sendo diretamente afetados pelo impasse ocorrido na tramitação do processo de Recuperação Judicial do Grupo Metha. Ele afirma que o prejuízo financeiro é expressivo, chegando a alguns milhões de reais, e classificou o impacto como enorme.

“A gente está falando de um prejuízo grande, um prejuízo enorme. Então, não é uma coisa simples. "Então não é fácil. E, por mais que a gente veja alguns empreendimentos, mas os empreendimentos que temos hoje não é o suficiente para empregar essa massa que nós temos aí, ainda desempregada. É uma coisa que nos preocupa muito, a gente trabalha de perto acompanhando passo a passo isso, e a gente deseja que realmente possa ter um resultado positivo para que essas famílias possam ser assistidas", finaliza o sindicalista.

O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon) também foi contatado, mas não respondeu à reportagem.

Leia Também:

Entenda como ataque hacker desviou milhões da empresa que opera o PIX
Grande rede de supermercados anuncia fechamento de loja e faz liquidação relâmpago
Empresa diz que ataque hacker desviou R$ 710 milhões em PIX

TJBA, TJSP e MPBA

Com a transferência para São Paulo solicitada, o processo ainda aguarda o deferimento do juiz da nova jurisdição. Até lá, os efeitos da recuperação seguiram suspensos e os credores, mais uma vez, à espera.

Por meio de assessoria de comunicação, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) informou que "houve interposição de recursos. O processo foi encaminhado para julgamento no 2º grau do TJBA e está aguardando comunicação oficial da instância superior sobre os julgamentos dos Agravos de Instrumentos. A data da sessão de julgamento será definida".

Já o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), também por meio de assessoria de comunicação, encaminhou à reportagem um link de acesso ao processo, no entanto, o mesmo só pode ser lido pelos advogados do processo e/ou partes interessadas. Ainda segundo a assessoria, “o Tribunal não emite nota sobre questões jurisdicionais”.

O Ministério Público da Bahia (MPBA) também foi procurado pelo Portal A TARDE, mas, até o fechamento dessa matéria, não deu retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coesa construção civil Desmembramento falência Grupo Metha Grupo OAS Mertha Ministério Público Bahia operação lava jato processo judicial recuperação judicial Recuperação judicial suspensa Superior Tribunal de Justiça (STJ) Transferência de foro Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Grupo Metha entrou com pedido recuperação judicial em 2023
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x