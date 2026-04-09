SALVADOR
Demolição por acidentes: entenda como funciona processo de assistência a famílias
Famílias afetadas por desabamentos podem receber até três salários mínimos
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Casos de desabamentos não acabam assim que a área é interditada para manter a segurança no local. Famílias perderam suas casas temporariamente, como aconteceu nesta quarta-feira, 8, quando uma marquise cedeu no bairro da Ribeira em Salvador.
Durante a operação de emergência, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou a remoção das partes remanescentes do imóvel que ainda apresentavam risco de queda. Após a interdição, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) assumiu o acompanhamento social das vítimas.
Ao portal A TARDE, a Sedur informou, em nota, que "desde o ocorrido, presta atendimento emergencial e, na tarde desta quinta-feira, 9, as famílias receberão atendimento social para entrega de provisões de suporte humanitário, como cestas básicas, colchões, Kits de higiene pessoal, cobertores, dentre outros".
Entenda como funciona o acolhimento da Sempre
O portal A TARDE falou com a Sempre, que informou que as três famílias afetadas pelo desabamento no bairro da Ribeira já estão sendo acompanhadas.
Inicialmente, elas foram “orientadas a realizar o cadastro social, etapa necessária para análise e eventual concessão de benefícios socioassistenciais”.
As assistências concedidas, conforme os critérios estabelecidos na legislação vigente à essas famílias são, principalmente auxílio emergência e moradia. Confira como funcionam:
Auxílio emergência
É um benefício que é concedido para garantir aos cidadãos e às famílias, o restabelecimento das condições mínimas de sobrevivência que comprovadamente sofreram perdas por causa de desastres ou calamidades públicas. Ele é concedido, não excedendo o valor de três salários mínimos vigentes, atualmente R$ 4.863,00.
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Auxílio moradia
Já este benefício, é concedido para ajudar famílias que residem em imóveis em situação de risco e vulnerabilidade possam alugar uma outra moradia em um local seguro.
O benefício no valor de R$ 400 é pago pelo período estimado pelo laudo da Defesa Civil, que indica a necessidade de afastamento temporário ou definitivo.
Entre os critérios, a pessoa que tiver direito ao benefício, deve residir no município de Salvador, comprovar renda per capta de até um quarto do salário mínimo vigente e estar inserido no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
Quais os requisitos para os benefícios?
Os benefícios são temporários e destinados a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social ou risco habitacional. Para solicitá-lo, é necessário:
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
- Comprovar renda familiar compatível com os critérios do programa.
Como fazer a solicitação?
O pedido pode ser feito nas unidades da Prefeitura-Bairro ou por meio do atendimento social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).
O processo segue as seguintes etapas:
- Vistoria e emissão de laudo técnico da Defesa Civil de Salvador (Codesal) confirmando a necessidade de saída temporária;
- Após a avaliação, as famílias atingidas são cadastradas pela Sempre;
- A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, mediante CPF.
Quais benefícios as famílias afetadas podem solicitar?As famílias têm acesso ao Auxílio Emergência e ao Auxílio Moradia, que visam garantir condições mínimas de sobrevivência e ajudar na locação de moradia segura.
O que é o Auxílio Emergência?O Auxílio Emergência é um benefício que é concedido para garantir o restabelecimento das condições mínimas de sobrevivência a famílias que comprovadamente sofreram perdas por conta de desastres ou calamidades públicas.
O que a família recebe com o Auxílio Emergência?O Auxílio Emergência concede à família afetada um valor não excedendo o valor de três salários mínimos R$ 4.863,00.
O que é o Auxílio Moradia?O Auxílio Moradia é um benefício concedido a famílias que residem em imóveis em situação de risco e vulnerabilidade possam alugar uma outra moradia em um local seguro.
O que a família recebe com o Auxílio Moradia?O benefício no valor de R$ 400 é pago pelo período estimado pelo laudo da Defesa Civil, que indica a necessidade de afastamento temporário ou definitivo.
Como as famílias podem se inscrever para os benefícios?Para se inscrever, é preciso estar no Cadastro Único e procurar atendimento nas unidades da Prefeitura-Bairro ou diretamente na Sempre.
Quais são os critérios para receber o Auxílio Emergência e o Auxílio Moradia?Para receber os auxílios, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar compatível com os critérios e estar em situação de vulnerabilidade ou risco habitacional.
Como funciona o processo de solicitação dos benefícios?O processo envolve a vistoria da Defesa Civil, emissão de laudo técnico, cadastro das famílias pela Sempre, e a liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício usando o CPF.
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