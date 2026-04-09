Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Demolição por acidentes: entenda como funciona processo de assistência a famílias

Famílias afetadas por desabamentos podem receber até três salários mínimos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/04/2026 - 13:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador -

Casos de desabamentos não acabam assim que a área é interditada para manter a segurança no local. Famílias perderam suas casas temporariamente, como aconteceu nesta quarta-feira, 8, quando uma marquise cedeu no bairro da Ribeira em Salvador.

Durante a operação de emergência, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou a remoção das partes remanescentes do imóvel que ainda apresentavam risco de queda. Após a interdição, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) assumiu o acompanhamento social das vítimas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, a Sedur informou, em nota, que "desde o ocorrido, presta atendimento emergencial e, na tarde desta quinta-feira, 9, as famílias receberão atendimento social para entrega de provisões de suporte humanitário, como cestas básicas, colchões, Kits de higiene pessoal, cobertores, dentre outros".

Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador | Foto: - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Entenda como funciona o acolhimento da Sempre

O portal A TARDE falou com a Sempre, que informou que as três famílias afetadas pelo desabamento no bairro da Ribeira já estão sendo acompanhadas.

Inicialmente, elas foram “orientadas a realizar o cadastro social, etapa necessária para análise e eventual concessão de benefícios socioassistenciais”.

As assistências concedidas, conforme os critérios estabelecidos na legislação vigente à essas famílias são, principalmente auxílio emergência e moradia. Confira como funcionam:

Auxílio emergência

É um benefício que é concedido para garantir aos cidadãos e às famílias, o restabelecimento das condições mínimas de sobrevivência que comprovadamente sofreram perdas por causa de desastres ou calamidades públicas. Ele é concedido, não excedendo o valor de três salários mínimos vigentes, atualmente R$ 4.863,00.

Leia Também:

Mais conforto: Salvador anuncia R$ 264 milhões para compra de 200 ônibus
Avião estoura pneu em decolagem no Aeroporto de Salvador; veja vídeo
Motociclista morre após acidente com caminhão de limpeza
Shoppings de Salvador podem ser proibidos de abrir aos domingos

Auxílio moradia

Já este benefício, é concedido para ajudar famílias que residem em imóveis em situação de risco e vulnerabilidade possam alugar uma outra moradia em um local seguro.

O benefício no valor de R$ 400 é pago pelo período estimado pelo laudo da Defesa Civil, que indica a necessidade de afastamento temporário ou definitivo.

Entre os critérios, a pessoa que tiver direito ao benefício, deve residir no município de Salvador, comprovar renda per capta de até um quarto do salário mínimo vigente e estar inserido no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

Sempre Salvador
Sempre Salvador | Foto: Vitor Santos / ASCOM Sempre

Quais os requisitos para os benefícios?

Os benefícios são temporários e destinados a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social ou risco habitacional. Para solicitá-lo, é necessário:

  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
  • Comprovar renda familiar compatível com os critérios do programa.

Como fazer a solicitação?

O pedido pode ser feito nas unidades da Prefeitura-Bairro ou por meio do atendimento social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O processo segue as seguintes etapas:

  • Vistoria e emissão de laudo técnico da Defesa Civil de Salvador (Codesal) confirmando a necessidade de saída temporária;
  • Após a avaliação, as famílias atingidas são cadastradas pela Sempre;
  • A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, mediante CPF.

Quais benefícios as famílias afetadas podem solicitar?

As famílias têm acesso ao Auxílio Emergência e ao Auxílio Moradia, que visam garantir condições mínimas de sobrevivência e ajudar na locação de moradia segura.

O que é o Auxílio Emergência?

O Auxílio Emergência é um benefício que é concedido para garantir o restabelecimento das condições mínimas de sobrevivência a famílias que comprovadamente sofreram perdas por conta de desastres ou calamidades públicas.

O que a família recebe com o Auxílio Emergência?

O Auxílio Emergência concede à família afetada um valor não excedendo o valor de três salários mínimos R$ 4.863,00.

O que é o Auxílio Moradia?

O Auxílio Moradia é um benefício concedido a famílias que residem em imóveis em situação de risco e vulnerabilidade possam alugar uma outra moradia em um local seguro.

O que a família recebe com o Auxílio Moradia?

O benefício no valor de R$ 400 é pago pelo período estimado pelo laudo da Defesa Civil, que indica a necessidade de afastamento temporário ou definitivo.

Como as famílias podem se inscrever para os benefícios?

Para se inscrever, é preciso estar no Cadastro Único e procurar atendimento nas unidades da Prefeitura-Bairro ou diretamente na Sempre.

Quais são os critérios para receber o Auxílio Emergência e o Auxílio Moradia?

Para receber os auxílios, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar compatível com os critérios e estar em situação de vulnerabilidade ou risco habitacional.

Como funciona o processo de solicitação dos benefícios?

O processo envolve a vistoria da Defesa Civil, emissão de laudo técnico, cadastro das famílias pela Sempre, e a liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício usando o CPF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auxílio deslizamento SEmpre

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Play

Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

Desabamento no bairro da Ribeira, em Salvador
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x